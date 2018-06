Conte in Germania per un' intesa sui migranti | | serve anche alla Merkel

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona - lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

SVOLTA DELLA MERKEL?/ Così la Germania si prepara al dopo-Conte : In modo inaspettato, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha teso la mano al nuovo governo italiano targato M5s-Lega. Cosa nasconde la scelta di Berlino? MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:03:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliCAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi, è ballottaggio Tajani-Renzi..., di M. Maldo

Governo - Conte : 'La riserva? Stiamo lavorando'. Nodo Savona - Salvini : al Mef mai un amico della Germania : Ma quello relativo al ministero dell'Economia non sarebbe il solo Nodo sul tavolo. Secondo fonti del centrodestra anche le caselle Esteri, Giustizia e Difesa sarebbero ancora un rebus nell'ambito ...

Conte lavora su governo - Salvini : piacere a Germania? No grazie : Roma, 26 mag. , askanews, Dopo lo scontro con il Colle sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia la tensione resta alta e i tempi per la formazione del governo giallo-verde sembrano allungarsi ancora. Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è da poco giunto a Montecitorio ...

QUIRINALE & Conte/ I segreti della regia di Mattarella che guarda alla Germania : L'irritazione del Capo dello Stato con il candidato premier e i partiti che lo sostengono sulle nomine dei ministri non è un caso isolato. Anzi, ci sono precedenti illustri. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:01:00 GMT)J'ACCUSE/ M5s e Lega stanno già cambiando la Costituzione: ma senza dirlo, di S. SechiCONTE PREMIER?/ Sapelli: Mattarella scelga tra l'Italia e i "mercati", int. a G. Sapelli

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Francia - Germania e Regno Unito. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...