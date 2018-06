Conte a Berlino incontra Merkel | sul tavolo la questione migranti

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Migranti - Salvini : nostre navi resteranno più vicine all'Italia. Conte a Berlino da Merkel : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la 'linea dura' del ministro dell'Interno Salvini continua dunque ad occupare il centro della scena politica

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Berlino - colloquio Merkel-Conte breve : ANSA, - Berlino, 4 GIU - "Non è stato un colloquio approfondito su temi concreti, ma c'è questo appuntamento al G7. L'Italia conosce la posizione del governo tedesco". Lo ha detto Steffen Seibert, ...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. Conte vede Giansanti - candidato agli Esteri : ... 'Ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il presidente del Consiglio incaricato - ha scritto l'esponente M5s - ma porre veti sul ministro dell'Economia, malgrado ...

Governo Conte - diretta – Di Battista : “Savona? Dal Colle veto inaccettabile”. Salvini : “Uno che va bene a Berlino? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Governo - Salvini : 'Al Tesoro un amico di Berlino? No - grazie'. Conte : 'La riserva? Stiamo lavorando' : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini . "In questo momento il presidente del Consiglio ...

Governo - scontro su Savona. Fico 'Lasciamo fare a Conte e Mattarella'. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. : ... pur senza aver cambiato idea sul Governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un Governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...