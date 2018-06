Consumi anomali per la batteria del Samsung Galaxy S7 con standby cella | alcuni consigli

optimaitalia

: Consumi anomali per la batteria del #SamsungGalaxyS7 con standby cella, alcuni consigli - GioPao9 : Consumi anomali per la batteria del #SamsungGalaxyS7 con standby cella, alcuni consigli - OptiMagazine : Consumi anomali per la batteria del #SamsungGalaxyS7 standby cella: consigli e dettagli -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ci sono alcune considerazioni da fare a proposito delS7, ad oltre una settimana dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I primi modelli a ricevere il firmware qui in Italia sono stati quelli no brand, oltre ovviamente ai dispositivi marchiati TIM e Vodafone. Pochi giorni fa abbiamo condiviso per voi un punto della situazione a proposito della durata della, uno degli elementi più delicati dell'intero processo, con considerazioni non proprio incoraggianti da parte del pubblico. Oggi 18 giugno, però, credo che si possa andare un pochino più in profondità.Tra quelli che si lamentano maggiormente dell'autonomia delS7, bisogna concentrarsi soprattutto sul target che denuncia grossi problemi di consumo con una voce specifica. Mi riferisco a "", la cui origine a buona parte dell'utenza (anche quella che ha ...