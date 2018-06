Comprare Xiaomi Redmi Note 5 Pro al miglior prezzo in assoluto

Dove Comprare ricambi Xiaomi ufficiali in Italia : Con l’arrivo di Xiaomi in Italia – sia attraverso negozi fisici, sia grazie allo store online Mi Italy – finalmente non dovremo più affidarci a siti cinesi o poco conosciuti per ottenere ricambi per il proprio smartphone Xiaomi. D’ora in poi, come vedremo in questo articolo, potrete comprare ricambi Xiaomi ufficiali direttamente dall’Italia! Grazie a Mi Italy infatti, avrete accesso ad una sezione ricca di ricambi ...

Xiaomi ha pronto 1 miliardo di dollari per Comprare GoPro : Xiaomi compra GoPro? La crisi dell’azienda che ha creato il mondo delle Action Cam secondo alcuni rumors sarebbe in procinto di essere acquistata da Xiaomi che ha pronto 1 miliardo di dollari Xiaomi compra GoPro? Forse si con 1 miliardo di dollari Xiaomi si compra GoPro. Almeno questo il rumor trapelato in rete oggi che […]