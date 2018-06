Como | litigano per questioni di traffico e uno dei due spara | denunciato 2

Como : litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - denunciato : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Una lite per motivi di traffico e un uomo estrae una pistola ed esplode un colpo. E' accaduto ieri a Como. Un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplo