Come postare schede Internet tra Android e PC

Sclerosi multipla : Come impostare l’inizio della terapia : La terza serie di raccomandazioni all’interno delle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di Sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) riguardano il modo di avviare il trattamento. Le Linee Guida sono state approvate dalla Multiple Sclerosis Association of America (Associazione Americana della Sclerosi multipla) e ...

Scopri Come spostare ordine tasti navigazione Huawei P20 : Personalizzare e spostare la posizione dei tasti Back - Home - Task Manager sulla barra in basso dello schermo del telefono Android Huawei P20 in pochi e semplici passi.

Adesso si può impostare Alexa Come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant. L'articolo Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant proviene da ...

Come Ripostare Storie Instagram : Instagram: arriva la ricondivisione delle Storie in cui si è taggati. Da oggi è possibile Ripostare una storia di Instagram in cui sei stato taggato. Come condividere Storie di altri su Instagram in modo facile e veloce Ripostare o ricondividere Storie Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in […]

Google Assistant permette di impostare YouTube Come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.