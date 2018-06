Come arredare la camera da letto per favorire il rapporto di coppia

dilei

: Curiosità sul mondo della piuma, ispirazioni su come arredare la camera da letto e consigli per dormire bene: segui… - CinelliPiumini : Curiosità sul mondo della piuma, ispirazioni su come arredare la camera da letto e consigli per dormire bene: segui… - CinelliPiumini : Curiosità sul mondo della piuma, ispirazioni su come arredare la camera da letto e consigli per dormire bene: segui… - libertfly : Come arredare in stile rustico senza commettere errori -

(Di lunedì 18 giugno 2018)adeguatamente ladapuò migliorare ildi? Potrebbe sembrarti strano all’apparenza, ma l’armonia con il tuo partner passa anche attraverso alcuni elementi irrinunciabili. Una stanza pulita, una fonte di luce ottimale e soprattutto un’atmosfera zen favoriscono l’intimità. In primo luogo, evita il total white alle pareti che appiattisce l’ambiente, rendendolo freddo. Anche il giallo e il rosso non sono ideali perché impediscono il relax. Preferisci colori caldi,sabbia o verde mentolo. Dopo, concentrati sulla disposizione degli oggetti. Dimentica la stanza sovraffollata. Riduci all’osso i mobili, mantenendo solo l’essenziale. il, un comodino, un armadio, un cassettone…e una pianta da interno per donare allaun’allure accogliente. Non dimenticarti di curare anche ...