Colombia | Ivan Duque vince le elezioni presidenziali

Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia : È un conservatore e ha promesso una revisione degli accordi di pace con le FARC The post Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Elezioni in Colombia - vince il candidato di centrodestra Ivan Duque : Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Continua a leggere L'articolo Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque proviene da NewsGo.