Coldiretti | negoziati UE-Australia | stop al falso Made in Italy

Made in Italy - Coldiretti : stop ai falsi nei negoziati con l’Australia : l’Australia e la Nuova Zelanda sono tra i Paesi a maggiore diffusione delle imitazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy che gli ultimi accordi commerciali siglati dall’Unione Europea hanno paradossalmente legittimato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al via libera dei 28 Paesi dell’Unione al mandato alla Commissione Ue perche’ cominci i negoziati per accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda. E’ salito ...