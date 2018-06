Coldiretti | 3 italiani su 4 diminuiscono gli sprechi a tavola

Allarme Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani senza cibo. Governo vuole rivedere accordi commerciali : ... in linea di principio, con il film-documentario 'L'economia della felicità' di Helena Norberg-Hodge, in cui si dice che 'l'unica economia che conta è quella locale'. Ricevi aggiornamenti su Governo ...

Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani alla mensa dei poveri : Nel 2017 ben 2,7 milioni di italiani hanno fatto ricorso alla mensa dei poveri o ai pacchi alimentari: lo sottolinea la Coldiretti, che evidenzia come tra le categorie più deboli nel nostro Paese ci siano i bambini di età inferiore ai 15 anni (455mila) e gli over 65 (200mila anziani), oltre ai 100mila senza fissa dimora. Per fortuna, sul territorio nazionale operano numerose organizzazioni dedite alla distribuzione di alimenti, come la ...

Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani costretti alla mensa per i poveri : Nel 2017 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a ricorrere all'aiuto altrui per poter mangiare. E' quanto emerge da un rapporto di Coldiretti, in cui si sottolinea come sempre più "...

Sette milioni di italiani in partenza per le vacanze : l'analisi di Coldiretti Liguria : Valigie pronte e vacanze intelligenti: sono 7,4 milioni gli italiani che hanno anticipato l'inizio delle vacanze estive al mese di giugno, approfittando del primo weekend dove sole e temperature ...

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

Coldiretti : “La vendetta della Cina sugli Usa spinge i formaggi italiani” : L’Italia potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa o Cina dopo che le esportazioni di formaggi Made in Italy nel paese asiatico sono cresciute del 27% in quantità nel 2017 raggiungendo il massimo storico. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’annuncio cinese di applicare dazi dal 6 luglio su una serie di prodotti americani, in risposta alla “mossa protezionistica” decisa dal ...

Coldiretti - carne : per 9 - 6 milioni di italiani griglie accese come Salvini : come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Coldiretti : oltre mezzo milione di italiani emigrati in 5 anni : oltre mezzo milione di italiani hanno lasciato il Belpaese negli ultimi cinque anni cancellandosi dalle rispettive anagrafi di residenza. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat sul bilancio demografico, che fotografa il calo della popolazione per effetto della riduzione delle nascite ma anche per la crescita progressiva dell’emigrazione all’estero tra gli italiani. I numeri registrati dall’anagrafe sono peraltro la punta ...

Coldiretti : con il falso bio a rischio 6 italiani su 10 : Il falso biologico alimentare colpisce sei italiani su dieci che nell’ultimo anno hanno messo nel carrello della spesa prodotti bio che fanno registrare un aumento del 15% nelle vendite. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare sulla filiera del biologico in 45 aziende in tutta Italia con il sequestro di 15 tonnellate di alimenti finti bio. Le frodi sul ...

Amazon - Coldiretti : spesa online per 2 italiani su 3 : Più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia, dopo che Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti on line, ha raggiunto per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple ...

Coldiretti : prova costume fallita per metà degli italiani : Fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura obesità per quasi la metà degli italiani (45,9 %), nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del weekend del 2 giugno che con il caldo ha spinto gli italiani a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...