Codacons | Eur o Flaminio per costruire stadio della Roma

Brennero, il Codacons denuncia: "Benzina oltre i 2 euro al litro" Rincari sul carburante si sono registrati in tutta Italia. I consumatori chiedono a Di Maio e Slavini di togliere le accise anacronistiche che fanno aumentare i prezzi

Benzina alle stelle : 2 euro al litro. Codacons : 'Governo deve intervenire' : Salvini e Di Maio devono intervenire con urgenza perché rincari e speculazioni sui carburanti determinano conseguenze negative sull'intera economia nazionale. Basti pensare che senza il peso delle ...

Riforma Pensioni 2018 - 'Codacons' : costerà 337 euro a famiglia? Video : Le ultime novita' sulla Riforma delle Pensioni 2018 al 25 maggio non sono certo delle migliori. A fronte della ormai avvenuta stesura del contratto M5S-Lega, iniziano a delinearsi, a detta del Codacons, le prime falle di quello che pare essere un contratto che pesera' sulle tasche degli italiani. Il Codacons avverte che ci potrebbero essere gli estremi per una class action qualora si contravvenisse al ‘contratto’. La sola spesa Pensionistica ...

Riforma pensioni governo Conte/ Il Codacons lancia l’allarme : “Costerà 337 euro per ogni famiglia” : Riforma pensioni governo Conte. L'avvertimento di Moody's su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:36:00 GMT)

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la benzina l’11 - 7% in più rispetto alla media europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...

Carburanti : Codacons - da caro pieno rischio stangata da +408 euro a famiglia : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “L’impennata dei prezzi dei Carburanti rischia di determinare una stangata per le tasche dei consumatori italiani, e non solo per la maggiore spesa legata ai rifornimenti”. Lo denuncia in una nota oggi il Codacons, che lancia l’allarme sui rincari dei listini specie sulla spesa alimentare.L’incremento dei prezzi di benzina e gasolio, rileva il presidente dell’associazione dei ...

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro/ Il costo del pieno aumenta. Codacons chiede l’intervento dei Nas : Il prezzo della Benzina è salito sopra quota 1,6 euro ali litro, per via delrialzo del petrolio che sta influendo anche sui carburanti. Codacons chiede l'intervento dei Nas(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:04:00 GMT)

Codacons : il Parlamento senza governo ci è già costato 253 milioni di euro : L'associazione per la difesa dei consumatori denuncia lo spreco di soldi pubblici per pagare compensi ai parlamentari che non stanno lavorando. Chiedono che si apra un'inchiesta

Codacons : 'La crisi di Governo ci sta costando 253 milioni di euro' : Spreco di soldi pubblici e danno erariale subito dallo Stato, per un ammontare complessivo di 253,1 milioni di euro. Secondo il Codacons, tanto sono costati questi due mesi senza Governo. L'...