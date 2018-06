Clima | l’UE e l’Italia lontane dai target dell’Accordo di Parigi

Energia - Greenpeace in azione in Lussemburgo : “L’Italia si schieri in difesa di rinnovabili e Clima - l’UE punti sulla democrazia energetica” : 1/6 Credit: Jean-Yves Leblon ...

Giorgio Elter - il contadino che ha denunciato l’UE : “Fa poco per limitare i cambiamenti Climatici” : Un agricoltore di Cogne, in Val D'Aosta, è uno dei dieci che ha denunciato l'Unione Europea, responsabile - a suo dire - di aver fatto troppo poco per arginare il cambiamento climatico e l'innalzamento delle temperature: "Non possiamo vivere e lavorare in un territorio in cui la protezione ambientale è apprezzata per la presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, pur rimanendo silenziosi agli impatti dei cambiamenti climatici, che mettono in ...