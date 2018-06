Clamoroso Mondiali Russia | il 99 | 6% degli islandesi ha visto Argentina-Islanda

Mondiali Russia 2018 - Clamoroso in casa Croazia : Kalinic rischia l’esclusione per un finto malore : Nikola Kalinic si sarebbe rifiutato di entrare nel finale di Croazia-Nigeria, fingendo un mal di schiena che avrebbe fatto infuriare il ct: oggi la conferenza stampa che potrebbe sancire l’esclusione clamoroso quanto sta accadendo all’interno del ritiro della Croazia, Nikola Kalinic rischia di essere escluso dal Mondiale di Russia 2018. Il ct Zlatko Dalic potrebbe rispedire a casa l’attaccante del Milan a casa nel corso di una ...

Mondiali Russia 2018 - Clamoroso Messico : sisma al gol di Lozano : Mondiali Russia 2018 – Giornata incredibile per il Mondiale in Russia, in particolar modo in serata clamoroso pareggio del Brasile contro la piccola Svizzera. Alle 17 altra grande sorpresa, ko della Germania contro il Messico ma la partita verrà anche ricordata per un episodio incredibile. Al gol di Lozano a Città del Messico è stato registrato un “terremoto“ provocato in maniera artificiale e generata dalla contemporanea ...

Mondiali Russia 2018 - Kolarov fa felice la Serbia. Clamoroso ko tedesco : vince il Messico : Russia 2018- Inizia nel migliore dei modi il Mondiale della Serbia, vittoriosa per 1-0 contro il Costa Rica nel match delle 14:00. Decide il match uno strepitoso calcio di punizione del giallorosso Kolarov. Ottima anche la prestazione di Milinkovic-Savic, autore di grandi giocate. La Juventus osserva interessata. SORPRESA Messico Clamoroso ko della Germania alla gara […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Kolarov fa felice la Serbia. ...

Calcio - Mondiali 2018 : Clamoroso! La Spagna esonera Lopetegui a due giorni dall’esordio! : Incredibile ma vero! La Spagna, a due giorni dall’esordio Mondiale contro il Portogallo ha deciso di esonerare l’ormai ex CT delle Furie Rosse Lopetegui, reo di aver già firmato con il Real Madrid (nonostante il prolungamento del contratto con la FederCalcio spagnola), a partire dalla prossima stagione. La notizia era nell’aria dopo che per la tarda mattinata di oggi era stata convocata dal numero uno del Calcio spagnolo, Luis ...

Mondiali Russia 2018 - Clamoroso Spagna : esonerato Lopetegui : clamoroso ribaltone in casa Spagna alla vigilia dell’inizio del Mondiale in Russia. Secondo le ultime novità il tecnico Julen Lopetegui è stato esonerato dal suo incarico di ct, a 48 ore dall’esordio della nazionale iberica. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza congiunta con Lopetegui dal ritiro di Krasnodar. La decisione è arrivata in seguito ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso colpo di scena - Lopetegui non è più il ct della Spagna : Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico della Spagna, il presidente della Federazione ha comunicato in conferenza stampa l’esonero Lopetegui non è più l’allenatore della Spagna, a confermarlo è il presidente della Federazione Rubiales: “Ringraziamo Julen per tutto ciò che ha fatto perché è uno dei grandi responsabili della nostra presenza in Russia, ma siamo costretti a licenziarlo. Deve esserci un messaggio chiaro a ...

Clamoroso Mondiali Russia 2018 - bufera sul ct dell’Argentina Sampaoli : “abusi sessuali” : bufera a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Russia del 2018, nei guai il Ct dell’Argentina Sampaoli. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico dell’Argentina avrebbe tentato di abusare di una cuoca all’interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires. La vittima avrebbe ricevuto pressioni per non denunciare il fatto, l’Afa starebbe pensando di esonerare ...

Clamoroso Salah - lite con l’Egitto e Mondiali a rischio : ecco il motivo : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, non parteciperà l’Italia dopo la debacle contro la Svezia, il sorteggio ha sfornato un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione. Incredibile episodio che riguarda l’Egitto, potrebbe non prendere parte alla competizione l’attaccante del momento, Mohamed Salah. Il calciatore del Liverpool è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana ...