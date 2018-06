Ciclismo | l’attacco di Cassani | ‘In Italia serve un cambiamento

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Se tra i professionisti ilno continua a mantenersi ad alti livelli grazie ad una manciata di grandi corridori, Nibali su tutti, VIDEO il futuro non appare altrettanto roseo. Dietro ai big della generazione attuale non sembra esserci un ricambio adeguato, soprattutto quando si parla di corse a tappe. Con Nibali ormai arrivato a 33 anni e Aru che fatica a ritrovarsi con continuita', servirebbero dei giovani in grado di preparare il momento del cambio generazionale, ma gli spunti che arrivano dalle corse dilettantistiche sono assai scarsi. Il Giro d’under 23 ha confermato quanta difficolta' ci sia a far crescere e maturare i nostri nuovi talenti, anche per un’impostazione piuttosto arcaica delno, come ha sottolineato il Ct della nazionale Davide. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport l'ex corridore romagnolo ha esortato i tecnici ...