Cibo e salute | i riflettori sulla sfida-calorie

Salute - Cibo e sostenibilità : Progetto EFH - la Dieta mediterranea alpina si presenta al mondo produttivo : E’ in programma lunedì 11 giugno 2018, alle ore 10.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach, la presentazione del Progetto Euregio: Environment, Food and Health (EFH) al mondo produttivo. Un Progetto che punta a promuovere l’invecchiamento in Salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione, con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la ...

L’UNVS a convegno a Cosenza su Cibo - salute e sport : Ha riscosso un grande successo il convegno organizzato dall’UNVS di Cosenza presieduta da Arnaldo Nardi, su “cibo tra storia e salute – buone pratiche alimentari per vivere di più e meglio”. Medici e sportivi in base alle proprie conoscenze ed esperienze, hanno evidenziato quanto lo stretto rapporto fra cibo e sport possa garantire una buona qualità di vita, allungando la medesima. Hanno partecipato al convegno anche i dirigenti nazionali ...

Salute : dagli integratori al Cibo - i consigli anti-cancro degli esperti : Il World Cancer Research Fund ha pubblicato il Rapporto “Dieta, nutrizione, attività fisica e cancro: una prospettiva globale“, nel quale si elencano raccomandazioni per prevenire i tumori: nel decalogo si consiglia un’alimentazione equilibrata, l’allattamento al seno e si chiede di diffidare degli “integratori anti-cancro” “Le nostre raccomandazioni arrivano dalle conclusioni di un panel di esperti ...

"Cibo - DIRITTI E SALUTE" : incontro pubblico con Vandana Shiva a Firenze : ... : * Vandana Shiva, coordinatrice del meeting, fondatrice di Navdanya, Research Foundation for Science, Technology and Ecology * Renata Alleva, specialista in scienza dell'alimentazione, dipartimento ...

