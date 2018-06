Chrome | come vedere quali schede | siti ed estensioni rallentano il tuo PC

Netflix non funziona su Chrome? Ecco come correggere 6 comuni errori : Netflix è il servizio streaming più amato e utilizzato, come altri servizi simili consente la visione di contenuti su diverse piattaforme come Smart TV, PC, smartphone, tablet, console. In genere funziona bene e i down sono un evento raro, ma può capitare che utilizzando il browser Chrome compaiano degli errori che non permettono di fruire del servizio streaming. Ecco i sei errori più comuni e come risolverli. Codice di errore Netflix ...

Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome : Chi ritiene che la nuova scheda di Google Chrome sia piena di articoli inutili e desidera pulirla senza disabilitare completamente i consigli, può usare un flag L'articolo Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Come Bypassare tutti i link Shortener su Chrome e Firefox : Come Bypassare tutti i link Shortener che richiedono un’azione. link accorciati con pubblicità, vediamo Come aggirarli facilmente con Universal Bypass, estensione per Firefox e Chrome Aggirare pubblicità URL Shortener e domande obbligatorie Universal Bypass è un’estensione per i browser Firefox e Google Chrome che permette di saltare le pagine pubblicitarie nascoste in pratica in tutti […]

Come esportare password da Chrome su iOS : Il famoso browser Google Chrome ci consente di sincronizzare preferiti, password e impostazioni varie tramite il nostro account Google. Sia la versione desktop che la versione mobile hanno un ottimo gestore di password, il quale ci permette di sincronizzare le password tra tutti i nostri dispositivi. Una delle funzionalità più interessanti offerte da Chrome per iOS è la possibilità di esportare le password salvate nel browser sotto forma di file ...

Come cambiano gli avvisi di sicurezza di Chrome : Google ha annunciato novità nel modo in cui mostrerà sul suo browser Chrome i siti web protetti da cifratura. Fino ad ora le pagine web protette dal protocollo HTTPS (HTTP Secure, cioè “HTTP Sicuro”, perché crea un canale di comunicazione sicuro rispetto a HTTP) sono indicate con l’immagine di un lucchetto e il termine “Sicuro” nella barra degli ...

Come velocizzare e ottimizzare Chrome : Oramai è risaputo, Google Chrome non eccelle certamente per la sua velocità e per la sua fluidità. Esso, infatti, viene preferito dagli utenti per la sua ottima integrazione con i servizi offerti da Google. Tuttavia, il browser di Google consuma molta più RAM rispetto ai suoi avversari, Come ad esempio Firefox Quantum. Fortunatamente, esistono delle soluzioni che ci permettono di velocizzare e ottimizzare Google Chrome. velocizzare e ottimizzare ...

Windows 10 : Google Chrome o Cortana si blocca in April Update? Ecco come risolvere : Su Reddit si è aperta in questi giorni un’accesa discussione su un particolare problema riscontrato da alcuni utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet ad April Update. Scendendo nei dettagli, la nuova versione del sistema operativo di casa Redmond provoca occasionalmente il crash di alcune applicazione tra cui Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, e Cortana indispensabile per effettuare le ricerche ...