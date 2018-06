Chi è Leo Borg | il figlio di Bjorn che un giorno vorrebbe vincere Wimbledon

agi

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Fisicamente mi ricorda Bjorn ma quando lo vedi giocare ti accorgi che no, Leo non ha lo stesso stile di gioco del papà”. Lo scorso ottobre, l’ex campione di tennis svedese Mats Wilander, rilasciò un’intervista a Expressen commentando la vittoria delquattordicenne di Bjorn Borg ai master nazionali di categoria. Ne lodava l’atteggiamento in campo, la mentalità vincente, la buona tecnica per la sua età. Una buona partenza, insomma. Come il suo rovescio bimane, specialità della casa, il dritto a sventaglio e un fisico solido, anche se tutto da costruire. Chi è Leo Borg La cosa certa è che Leo sembra non avere nessun timore reverenziale nei confronti del padre e dei possibili paragoni a cui, inevitabilmente, andrà incontro durante tutta la sua carriera. Anzi, è stato proprio lui a ...