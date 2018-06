Che fine ha fatto Sören Mojem? Il macchinista punk della Ong tedesca che aveva dato del

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Ecco perché da un po' di tempo non si hanno notizie del cantante : Che fine ha fatto Marco Mengoni? A parte una piccola apparizione al fianco di Giorgia, il cantante manca discograficamente dalle scene sin dal 2016. Sembra proprio che non si farà sentire prima della ...

Usa - immigrazione : Melania odia vedere i bimbi separati al confine - «governare anChe col cuore» : Si tratta di una rara presa di posizione su una questione politica da parte della first lady, che ha indicato l'aiuto ai bambini come la priorità della sua piattaforma sociale 'Be best'. Finora ...

Ducati - quando vincere fa male. Jorge Lorenzo domina - ma saluterà a fine stagione : Che occasione persa… : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MiChelle e Barack - ballo senza fine : I matrimoni d’autunno hanno lunghe estati davanti e l’aria di balli sempre lievi. Nel caso di Michelle e Barack Obama, durano da 25 anni, dal 3 ottobre del 1992, generano figli (due, femmine: Malia, 19, Natasha, 17), attraversano presidenze (degli Stati Uniti d’America, dal 2009 al 2017), soprattutto non smettono di guardare avanti in sintonia. Finito il mandato, hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix per produrre film e serie, ...

Che fine fanno i nostri rifiuti elettronici : l'inferno tossico di Sodoma e Gomorra : Qui si è creata un'economia parallela. Dove prima esisteva una foresta di mangrovie, oggi i rifiuti abbondano sulle sponde di una palude avvelenata. Televisori, lavatrici, telefoni, frigoriferi. ...

Live - MusiChe di Sconfine 2018 : Maistah Aphrica : INFO/FONTE: Ufficio Stampa Live - Musiche di Sconfine Live - Musiche di Sconfine 2018: Maistah Aphrica Parco Milleluci Sagrado GO Orario - Ingresso: 21.30 Il 16/06/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La scrittrice lavora così - Joan Didion, Simone De Beauvoir, Dorothy Parker, Margaret Atwood, Marguerite Yourcenar e tutte le altre che ha

Che fine ha fatto Veronica Maya : Splendidi occhi verdi e una bellezza che non passa inosservata: Veronica Maya è una delle conduttrici Rai più amate di sempre, ma da qualche tempo è scomparsa dal piccolo schermo. Vero nome Veronica Maria Russo, è nata a Parigi nel 1977 ed è figlia di un ristoratore e di una regista di teatro. La sua carriera è iniziata negli anni Duemila, grazie a Dribbling e Sabato Sprint, in seguito ha conquistato il pubblico della Rai, conducendo ...

Scomparsi dalla TV : Che fine ha fatto Milena Miconi? : E chissà cosa ricorderemo un domani della televisione ibridata con il teatro come visto per tanti anni negli spettacoli della compagnia Bagaglino . Sicuramente non dimenticheremo i volti femminili e ...

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti Che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Che fine ha fatto Siria De Fazio : Che fine ha fatto Siria De Fazio? Era il 2009 quando la sexy mangiafuoco entrò nella casa del GF, stregando gli italiani, oggi ha 40 anni ed è molto diversa da allora. Atletica, tatuata e spregiudicata, Siria De Fazio è uno dei personaggi più famosi del Grande Fratello. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, finì al centro del gossip per via della sua relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Oggi è una reginetta ...

Mutui - perché la fine del Qe non danneggerà i prestiti alle famiglie : L’impatto su conti e prestiti. Con i tempi e le modalità di intervento annunciati da Draghi sarà difficile assistere a offerte allettanti sui depositi bancari, ma anche a rincari significativi delle rate ...

Stadio della Roma - Raggi : «Adesso non so Che fine farà il progetto» : Lo scandalo dello Stadio della Roma si ingrossa. E arriva fino agli scranni di Palazzo Chigi. Al punto da chiedere l'intervento del premier Giuseppe Conte. «Non c'è un caso Roma...