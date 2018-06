Censimento - in Italia i rom sono 180.000. Roma record con 6.550 presenze : 'Il ministro dell'Interno Salvini sembra non sapere che in Italia un Censimento su base etnica non è consentito dalla legge'. A parlare è Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, ...

L'Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini : "Il Censimento dei rom rievoca le leggi razziali" : "L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un possibile censimento della popolazione rom in Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate". Lo afferma in una nota Noemi Di Segni, presidente delL'Unione delle comunità ebraiche italiane."Non c'è ricerca del consenso, non c'è ansia di ordine pubblico che giustifichi la proposta ...

Salvini e il Censimento dei rom : si può fare in Italia? Domande e risposte : Il precedente del 2008 di Maroni e la censura del Parlamento Europeo. In Italia vivono almeno 120mila nomadi, il 43% dei quali sono di cittadinanza italiana

Censimento rom - Casamonica a Salvini : 'Noi siamo italiani - lui può dire quello che vuole' : Salvini annuncia un Censimento dei rom e i Casamonica rispondono. 'Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da 7 generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle ...

Rom e sinti - quanti sono in Italia. "Ecco il Censimento" : L'ultimo rapporto dell'Associazione 21 luglio rivela che sono tra 120 e 180mila, 26mila dei quali vivono in emergenza abitativa in baraccopoli

