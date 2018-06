C’è gente che gli chiede chi ti paga? e Dibba si infuria

Maran e la casa rifiutata : «Gli eroi sono altri : C’è tanta gente onesta - non solo io» Il video : L’offerta di Parnasi e la risposta di Maran, 38 anni, assessore all’Urbanistica di Milano: «Le intercettazioni? Mi sembra che abbiano esagerato al telefono»

Conte - C’è la fiducia : “Siamo populisti? Ascoltiamo la gente” : Un professore a due dimensioni. Nel discorso programmatico di esordio, scandito tra i velluti vermigli di palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato conto del «Contratto» del governo del cambiamento, sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini e lo fatto, leggendo per 71 minuti un testo scritto. E aggiungendo di suo una ...

Conte - C’è la fiducia : “Siamo populisti? Ascoltiamo la gente” : Un professore a due dimensioni. Nel discorso programmatico di esordio, scandito tra i velluti vermigli di palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato conto del «Contratto» del governo del cambiamento, sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini e lo fatto, leggendo per 71 minuti un testo scritto. E aggiungendo di suo una ...

F1 - Horner mette il rinnovo di Ricciardo in standby : C’è un’altra situazione più urgente in casa Red Bull : Il team principal della Red Bull ha sottolineato che bisogna risolvere la questione motore prima di occuparsi del rinnovo di Daniel Ricciardo Il rinnovo di Daniel Ricciardo non è la questione principale in casa Red Bull, ha la sua importanza ma minore rispetto a quella che Horner e soci attribuiscono al motore della prossima stagione. Photo4 / LaPresse Attualmente il team di Milton Keynes resta legato alla Renault, che ha procrastinato la ...

G8 - l’ex capo dei Gis : “La Diaz? Non c’ero - non so se si esagerò”. Ma condannati in 25 e fu un agente a parlare di ‘macelleria’ : Carlo Giuliani è diventato “un eroe” mentre Mario Placanica, il carabiniere che sparò al giovane genovese durante il G8 del 2001, “ha dovuto lasciare l’Arma” e “da quel processo, anche mediatico che ha avuto, sta ancora sotto cura, ma nessuno ne parla”. L’ex capo del Gis dei carabinieri, il ‘comandante Alfa’, ritorna sui fatti durante il vertice dei primi ministri a Genova descrivendoli ...

Android ed iOS al 99 - 9% e non C’è un’alternativa emergente : Android ed iOS dominano il mercato dei sistemi operativi mobile e ancora non c’è un’alternativa valida in grado di impensierirli. Posseggono insieme il 99,9% dell’intero mercato e gli altri restano a guardare Android ed iOS detengono il 99,9% di tutto il mercato mondiale quando nel 2011 erano ad appena il 38,4% Era fine 2009, settembre […]

A 2 anni le spuntano i peli pubici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa C’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...