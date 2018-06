Cdp | accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia 3

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (che opera con il marchio 'TH resort s ') hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare il complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia (proprietà del fondo 'Fiv - Fond

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (2) : (AdnKronos) - I resort, una volta realizzati verranno dati in locazione a lungo termine ai due operatori turistici. Per la nuova iniziativa si stima un impatto occupazionale positivo sia diretto, con circa 400 addetti, sia indiretto con circa 1.000 posti di lavoro generati nell’indotto economico del