Cathy La Torre | minacce di morte su Facebook all’avvocata Lgbt di Bologna Lei | “Le

(Di lunedì 18 giugno 2018) L’avvocata, storica attivista per i dirittied ex consigliera comunale aLaha ricevutodisu. Il messaggio, firmato dall’utente registrato come Bonifacio Ferrari, è stato scritto come commento a uno dei suoi post sulla vicenda della nave Aquarius e in allegato è stata pubblicata la foto di una mano che impugna una pistola puntata all’obiettivo. “Lapedala”, si legge, “che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno”. Laall’agenzia Ansa ha dichiarato: “Non mi era mai capitata una cosa del genere. Ci sono stati insulti ma mai così pesanti e intimidatori. E’ una cosa che mi mette ansia perché evidentemente questa persona conosce le mie abitudini”. In tanti sule hanno manifestato ...