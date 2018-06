Cathy La Torre | minacce di morte all' avvocata per i diritti Lgbt

blogo

: Cathy La Torre, minacce di morte su Facebook all’avvocata Lgbt. Lei: “Istituzioni fomentano odio” - fattoquotidiano : Cathy La Torre, minacce di morte su Facebook all’avvocata Lgbt. Lei: “Istituzioni fomentano odio” - Corriere : Cathy La Torre, attivista lgbt minacciata: «Pedala che ti arriva un colpo di pistola» - thisis_whatiam : RT @BossyItaly: Massima solidarietà a Cathy La Torre per il gravissimo episodio capitatole. Citando le sue parole 'Il peso del mondo sono l… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Lapedala che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno". Questo disgustoso e vigliacco messaggio, comprensivo di foto con pistola puntata, è stato inviato questa mattina aLa, ex consigliera comunale di Sel a Bologna oltrechéattivista per ie fondatrice di Gay Lex. A divulgare la minaccia, inviata da quello che sembra essere un profilo fittizio, è stata la stessa Lache ha annunciato l'intenzione di voler presentare denuncia.ha spiegato di non aver ricevuto"serie" dal lontano 2013. Quella ricevuta stamattina l'ha particolarmente turbata per diversi motivi: "Sto andando alla Digos, perché dopo anni, le ultime“serie” le ebbi nel 2013, ho avuto paura. Paura perché si citano le mie abitudini, quelle di muovermi solo in bici. Paura perché le ...