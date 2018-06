Cassia Bis Roma | donna si getta da cavalcavia e centra furgone Ultime notizie | tragico

Astral : chiuso per incidente tratto stradale Cassia Bis : Roma: disagi alla circolazione Roma- Di seguito quanto comunicato dal servizio Astral Infomobilità. Temporaneamente chiusa la strada regionale Cassia Bis a causa di un grave incidente verificatosi al km 4+000. Disagi alla circolazione tra Formello e La Giustiniana in entrambe le direzioni. L'articolo Astral : chiuso per incidente tratto stradale Cassia Bis proviene da RomaDailyNews.

Roma - donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis/ Ultime notizie : finisce su un furgone - morta sul colpo : Roma , donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone , morta sul colpo . Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:39:00 GMT)

Suicidio a Roma - Cassia Bis bloccata : 13.38 Tragico Suicidio alla periferia settentrionale di Roma, dove una donna si è gettata da un cavalcavia sulla via Cassia bis, all'altezza di Prima Porta. Cadendo, è finita contro un camion, che nel tentativo estremo di evitarla ha sbandato e ha provocato un tamponamento a catena. L'autista è in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in entrambe le direzioni. La Cassia bis raddoppia per un tratto la Cassia, che porta a Viterbo e ...