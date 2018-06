Caso rider | Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende | “Non accettiamo ricatti

Deliveroo - il gruppo delle consegne estende copertura assicurativa per i rider : ‘Rimborso in Caso di inattività temporanea’ : “Dopo la lunga onda di proteste che ha coinvolto tutte le piattaforme delle consegne del cibo, e in maniera particolare Deliveroo, in giro per l’Europa, qualcosa si muove”. Così il collettivo milanese Deliveroo Strike Raiders commenta la notizia arrivata a una settimana dallo sciopero del Primo maggio: la piattaforma che fa capo all’omonimo gruppo inglese estende la copertura assicurativa per i fattorini impegnandosi a ...