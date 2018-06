Casa del Jazz - da 1/7 stagione estiva : ... confiscata alla mafia capitolina e assegnata al Comune dal 2001, diventerà suggestivo palcoscenico di una fitta programmazione, che conterà oltre 30 tra concerti e spettacoli. E' la prima stagione ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a Casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

Come inviare raccomandata e pacchi delle Poste da Casa : Quanto tempo abbiamo perso in coda alle Poste in attesa di poter spedire il nostro pacco o una raccomandata? Da oggi possiamo fare tutto questo comodamente da casa o in ufficio, recuperando tempo inutile in fila e destinare questo tempo per altri impegni. Infatti, tutto questo è possibile grazie ad un semplice PC o uno smartphone. Vediamo insieme in questa guida Come spedire pacchi e raccomandate comodamente da casa. Prima di tutto dobbiamo ...

Lo strano vizio di Donald Trump e il "Mr. Wolf" della Casa Bianca : Nel celebre film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction , John Travolta e Samuel L. Jackson chiamavano un misterioso Mr. Wolf per uno 'sporco lavoro': ripulire una macchina dai resti di uno scagnozzo che ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Stadio Roma - Casaleggio : “Cena con Lanzalone? Ero a un altro tavolo”. Poi commenta il ddl conflitto di interessi del Pd : “Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d’interessi dato che non l’ha fatto per vent’anni. Vent’anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all’opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima”. Così Davide Casaleggio parlando con i cronisti prima dell’inizio di Rousseau City Lab che oggi fa tappa a Roma. “Voglio ricordare che il ...

Aquarius - RaiSport condivide su Facebook un articolo del quotidiano di CasaPound. La Rai si dissocia e cerca il responsabile : Aquarius Dopo la figuraccia di TgCom24, che dal profilo ufficiale di Twitter pubblicò un oltraggioso messaggio sulla strage dell’Heysel, arriva la gaffe social di RaiSport. La testata sportiva della tv pubblica ha condiviso su Facebook un articolo de Il Primato Nazionale, quotidiano del partito populista e neofascista CasaPound. Il pezzo incriminato, dal titolo ‘Così l’Aquarius ha svelato il gioco sporco delle Ong‘, ...

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

NON TOCCATE LA MIA Casa - RAI 2/ Info streaming del film con Clare Kramer (oggi - 16 giugno 2018) : Non TOCCATE la mia CASA, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Clare Kramer, Tilky Jones e Allison McAtee, alla regia Sam Irvin.

Estate di eventi per Casa delle Donne : In programma incontri, spettacoli, proiezioni e concerti. L'iniziativa di chiamata alle arti ha trovato il suo consenso tra artiste e artisti come Paola Turci, Tosca, Zerocalcare. Dopo l'ondata di ...

Non toccate la mia Casa - Rai 2/ Info su trama e cast del film : tutte le curiosità (oggi - 16 giugno 2018) : Non toccate la mia casa, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Clare Kramer, Tilky Jones e Allison McAtee, alla regia Sam Irvin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Pontida - a Casa della Lega il Festival Orgoglio migrante antirazzista : Pontida, a casa della Lega il Festival Orgoglio migrante antirazzista Una sfida lanciata direttamente nel luogo simbolo del Carroccio, sul pratone teatro delle celebrazioni leghiste. Il sindaco ha chiuso strade, scuole e anche il cimitero in via precauzionale. FOTO Parole chiave: ...