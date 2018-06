Caro Neymar | così non va | hai deluso il mondo

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il Brasile, il mio Brasile, non pareggiava una partita nel primo match della fase finale di un mondiale dal 1978, in Argentina, 1-1 con la Svezia, con un gol di Reinaldo, uno dei tanti centravanti incompiuti della storia (gloriosa) della Seleçao.Ora, in Russia, a Rostov, ecco un altro pari. Contro la coriacea Svizzera, sempre per 1-1: rete-capolavoro di Coutinho e poderoso colpo di testa di Zuber, che ha spintonato Miranda per poter saltare comodamente: inutili le proteste dei verdeoro.Un buon inizio brasiliano, infine il buio. Un gioco senza qualità, errori madornali nelle conclusioni, e poi lui, il peggiore in campo:. Una delusione pazzesca: sempre per terra, pochi guizzi, punizioni fallite, tiri imprecisi. Si è notata la sua nuova capigliatura, questo sì: color spaghetti scotti.Reduce da un lungo e fastidioso infortunio, certo: ma nei match di ...