Carmen Consoli | Meglio la famiglia tradizionale Mio figlio è nato con la

Carmen Consoli/ Mamma single con la fecondazione assistita : “Egoista per questo? Ma io gli darei la mia vita!” : Carmen Consoli, Mamma single con la fecondazione assistita: “Egoista per questo? Ma io gli darei la mia vita!”. La cantante racconta la maternità e spiega l'iter che ha seguito(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Tutti gli amici di Carmen Consoli in concerto a Catania per la nuova casa di Namastè (video) : Carmen Consoli in concerto a Catania porta la sua musica per una buona causa. La Cantantessa ha scelto la location di Piazza Duomo, in modo che si potessero accogliere un numero maggiore di fan che hanno polverizzato la prima parte dei biglietti messi a disposizione per l'evento organizzato con tanti colleghi ospiti. Ad aprire la puntata sono stati Elisa con la Bandabardò, che hanno anche duettato con la padrona di casa. La scaletta si è ...

Carmen Consoli in concerto a Catania il 1° giugno con Elisa e tanti altri : ingressi - restrizioni e trasporti pubblici speciali : Carmen Consoli in concerto a Catania il 1° giugno per la nuova casa dedicata a Namastè. La cantantessa si esibirà in Piazza Duomo con tanti colleghi e amici per supportare la causa con un grande live per il quale sono attesi grandi numeri. L'ingresso sarà subordinato ai canonici controlli di sicurezza effettuati dal personale. La grande richiesta di partecipazione ha quindi comportato un cambio di location, da Villa Bellini a Piazza Duomo, ...

Cosa fare a Catania - i 15 eventi del week-end : Carmen Consoli&Friends - PopupMarket - Festa dell'Arancino : Dal 31 Maggio al 3 giugno vi aspettiamo a Nicolosi al Rifugio Sapienza con un programma ricco di appuntamenti: musica dal vivo, spettacoli, animazione, passeggiate in bici e tanti gustosissimi ...

Cambio di location per il concerto Carmen Consoli & Friends per le troppe richieste : dove si terrà l’evento l’1 giugno : Il concerto Carmen Consoli & Friends cambia location: per far fronte alle numerose richieste di biglietti, è stato necessario un Cambio di location per l'evento in programma l'1 giugno a Catania. Inizialmente prevista a Villa Bellini, il concerto Carmen Consoli & Friends si sposta in Piazza Duomo grazie alla disponibilità del Comune, più grande e più consona ad accogliere il numeroso pubblico previsto. Il concerto della cantantessa ...

Carmen CONSOLI/ L'Eco di Sirene arriva fino alle piazze di Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : CARMEN CONSOLI protagonista al concerto del 1 Maggio: la "cantantessa" torna sul palco di piazza San Giovanni con un progetto tutto "rosa" e due inediti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:03:00 GMT)

Carmen Consoli : «Non sono antivax né grillina : la musica mi ha insegnato la libertà» : Però la sottotraccia è una domanda che dovremmo porci con sincera fermezza: quale idea di scienza, di progresso e di consorzio umano stiamo sviluppando? Cantato con una buona dose di rabbia mista a ...

Carmen Consoli in classifica Fimi debutta in 2ª posizione dietro Noyz Narcos e davanti a Laura Pausini : Carmen Consoli in classifica Fimi debutta al secondo posto con l'album Eco di Sirene. L'artista ha appena rilasciato il disco che ha voluto dedicare al live che ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa. Subito alta in classifica, l'artista ha anche rilasciato un singolo con il quale ha voluto aprire il nuovo corso dell'album e che ha portato in radio a partire dal 6 aprile. Si tratta di Uomini topo, ma nell'album è presente anche Tano, ...

Annunciati nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends - da Elisa a Samuele Bersani : I nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends sono ufficiali. Dopo l'annuncio ufficiale di qualche settimana fa, ecco aggiungersi alcuni nomi molto importanti al cast che salirà sul palco di Catania il prossimo 1° giugno. Dopo il successo del tour dedicato a Eco di Sirene, l'artista è quindi pronta a tornare nella sua terra per un concerto che ha un doppio intento, oltre a quello musicale. Tra i tanti che saliranno sul palco di Villa ...

Catania - a Villa Bellini il super concerto degli amici di Carmen Consoli : Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti: sono gli ospiti di Carmen Consoli & Friends, il concerto evento che la cantantessa sta organizzando per il ...

Roma - Concerto del Primo Maggio 2018 : Fatboy Slim - Carmen Consoli e altri big : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...