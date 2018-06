Candiani | Questione rom aperta da troppo

romadailynews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Stefano, senatore della Lega e sottosegretario al Ministero degli Interni è intervenuto stamattina ai microfoni di ECG. Si tratta del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Sudi Niccolò Cusano. Sullaimmigrazione “Chi ha perso le elezioni perché non ha saputo gestire l’immigrazione clandestina dovrebbe meditare di più ad aspettare che parlino i fatti. Ci siamo confrontando con una realtà abbandonata a sé stessa da anni”. “L’Italia non è un Paese al quale tutti possono imporre delle scelte non condivise. La tratta degli immigrati è subita dall’Italia e non possiamo più accettarlo. Non è ammissibile chi mette avanti aspetti umanitari che non trascuriamo rispetto al far rispettare gli accordi che devono essere ...