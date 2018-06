Campidoglio | «Lo stadio della Roma si farà | ad ora nessuna irregolarità»

Stadio Roma - Lanzalone intercettato : “Milioni di cose gratis al Campidoglio. E da Raggi ho avuto solo il posto in Acea” : Dal Campidoglio avrebbe ricevuto solo “una cosa” e da “una sola persona”. E cioè rispettivamente il posto al vertice di Acea concesso dalla sindaca Viriginia Raggi. Agli atti dell’inchiesta sullo Stadio della Roma c’è anche un’intercettazione in cui Luca Lanzalone si lamenta con un suo socio riferendo di una conversazione avuta con Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e Partecipate, che gli avrebbe ...

Stadio Roma - Baldissoni in Campidoglio da Raggi : Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello Stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere nove ...

Stadio Roma - Baldissoni in Campidoglio da Raggi : Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello Stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere...

Stadio Roma - il Campidoglio valuta lo stop immediato al progetto : Stadio Roma, il Campidoglio valuta lo stop immediato al progetto Stadio Roma, il Campidoglio valuta lo stop immediato al progetto Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, il Campidoglio valuta lo stop immediato al progetto proviene da NewsGo.

Stadio Roma : Lombardi e 'falchi' M5S - quei dubbi su pressing Lanzalone in Campidoglio : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Consulente vicino al M5S ma non all'intero universo grillino. L'operato di Luca Lanzalone, il presidente dell'Acea finito ai domiciliari per l'inchiesta sullo Stadio della Roma, finì sotto l'occhio critico di una parte del Movimento capitanato dalla 'pasionaria' Roberta L

Stadio Roma - nove arresti. Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà'. Campidoglio pronto a sospendere il progetto LIVE : CRONACA LIVE Ore 10.49 - 'Chi stava lavorando allo Stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è ...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto Raggi : chi ha sbagliato - pagherà Vittorio Sgarbi : avevo avvertito Totti : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Campidoglio - stadio Roma prosegue iter amministrativo : prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. È terminato ieri alle 24 il tempo dedicato al recepimento delle osservazioni, da parte dei cittadini, sulla variante al Piano Regolatore Generale connessa al progetto dello stadio, iniziato il 12 maggio scorso. Lo riferisce una nota del Campidoglio. È stata data quindi la possibilità a tutti coloro che ne fossero interessati di visionare tutta la documentazione ...

Campidoglio : “stadio Roma prosegue iter amministrativo” : prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. Il prossimo giovedì 12 aprile il progetto verrà pubblicato sulle edizioni locali dei principali quotidiani nazionali, integrato e adeguato così come approvato con determinazione della Regione Lazio del 22 dicembre 2017, che al suo interno comporta variante urbanistica. Il provvedimento, si legge in un comunicato del Campidoglio, sarà inoltre depositato in formato ...