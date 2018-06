Camerino | 120 indagati per la richiesta di contributi illeciti per la casa dopo il

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Accertati dalla Guardia di Finanza di120 casi di illecite richieste per Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) per un totale di oltre 500 mila euro diindebitamente percepiti da chi aveva dichiarato di essere costretto a trovare un alloggio in affitto perché la suaera stata resa inagibile dal terremoto. Sono i numeri dell'operazione 'Anubi' delle Fiamme Gialle della Tenenza dicondotta dai primi mesi di erogazione del Cas.Ammontano a 120 mila euro i sequestri già eseguiti. Anomalie importanti erano emerse sin dai primi accertamenti, facendo scattare controlli capillari sulle istanze presentate. Anomalie per lo più legate al fatto che molti dei Comuni inseriti nel cratere sismico sono mete turistiche e di villeggiatura, estive e invernali, con la conseguente presenza di numerose seconde case, vissute solamente per brevi periodi ...