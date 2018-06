Calendario Serie A 2018-2019 | le date di inizio e fine Si gioca anche a Santo Stefano!

Serie A - la Lega dirama il Calendario : il 19 agosto scatta il campionato : Serie A al via il 19 agosto : la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione , confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

Frosinone-Palermo - Finale Playoff Serie B 2018 : date - programma - Calendario - orari e tv. In palio la promozione in Serie A : Palermo-Frosinone sarà la Finale dei Playoff di Serie B. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per la Serie A 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semiFinale mentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confronto Finale che vale un posto al sole. Il Palermo giocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 ...

Playoff Serie B : Calendario e orari delle semifinali : Le gare di ritorno si disputano domenica alle 18.30 al Barbera , Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 2 HD, e alle 21.00 al nuovo "Benito Stirpe" , Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, . Qual è il regolamento ...

Ritiri squadre Serie A calcio : dove e quando si trovano tutti i team in estate? Il Calendario - le date dei raduni - i programmi e tutte le località : I calciatori si stanno godendo ancora un po’ di vacanza ma tra poco più di un mese si ritroveranno nei consueti raduni per preparare la prossima stagione. La Serie A 2018-2019 di calcio inizierà subito dopo Ferragosto e le varie società non vorranno farsi trovare impreparate. Il calendario completo con tutte le date e le località dei Ritiri delle squadre di Serie A è già stato svelato. La prima a ritrovarsi sarà l’Atalanta il ...

Calendario semifinali Playoff Serie B : date - programma - orari e tv. Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia saranno le due semifinali dei Playoff di Serie B. Le quattro squadre si giocano l’ultima promozione nella Serie A 2018-2019, si preannuncia grande battaglia per un posto al solo. I laziali, dopo aver mancato la chance della promozione diretta all’ultima giornata di regular season, se la dovranno vedere con i veneti che invece hanno eliminato il Bari sfruttando il fattore campo. I siciliani, ...

Calcio - Playoff Serie C 2018 : Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza. Calendario - date - programma - orari e tv : Si sono definite le semifinali dei Playoff di Serie C che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie B 2018-2019. Dopo un lunghissimo cammino, le migliori quattro squadre sono giunte a questo punto della post-season e si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo e continuare a sognare il salto in cadetteria. Il Siena se la dovrà vedere con il Catania, mentre il Sudtirol affronterà il Cosenza. Pronostici molto aperti e ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia. Date - Calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...

Semifinali play off Serie C 2018 : Calendario date e tabellone Video : Tra una settimana esatta si terranno le Semifinali dei play off di Serie C 2018, penultimo appuntamento prima della finale che decretera' la quarta squadra promossa in Serie B. A re il calendario con le date delle partite di andata e ritorno e il tabellone. Intanto, stasera è prevista la gara di andata del 2° turno della fase nazionale [Video], con il ritorno fissato il prossimo 3 giugno. Si disputeranno le seguenti partite: ...

Serie tv 2018 e 2019 : il Calendario con le date delle premiere USA : Serie Tv 2018 e 2019: quali saranno le date delle premiere per le prossime stagioni televisive? In America il motore si riaccenderà per gli show più in voga subito dopo l’estate. Sono tanti i titoli previsti in partenza, da Gotham 5 a The Flash 5, Arrow 7 e Riverdale 3, oltre a molti altri ancora. Il calendario delle Serie Tv 2018 e 2019 potrebbe subire delle variazioni nel corso dei mesi: di seguito i dettagli rilasciati da WBTVD. Serie ...

Serie B - Playoff 2018 : il nuovo Calendario. Programma - orari e date delle partite. Il caso Bari ha portato allo slittamento : La vicenda Bari porta allo stop della post season della Serie B di calcio: la già lunga stagione del campionato cadetto si allunga ancora di più, dato che è stato imposto lo slittamento dell’inizio dei Playoff per determinare la terza squadra promossa in Serie A. Il ritardo nei versamenti di IRPEF e contributi INPS potrebbe costare ai pugliesi una penalizzazione. Ne potrebbe giovare il Cittadella, qualora la società barese dovesse subire ...

Playoff Serie B - il nuovo programma. Il caso Bari sconvolge il Calendario. Gli orari e le date delle partite : Tutto rimandato. L’inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 maggio. Un cambiamento necessario perché, nel caso in cui i pugliesi vengano penalizzati di due punti, il Cittadella scavalcherebbe la formazione di Grosso in classifica e dunque giocherebbe il primo turno in casa. Lo ha deciso il ...