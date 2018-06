Calciomercato Udinese | il Porto ha puntato De Paul

Calciomercato. Carnevale : «Il portiere titolare dell'Udinese sarà Meret» : UDINE - " Meret ? Assieme a Donnarumma è uno dei migliori giovani del panorama europeo. L'Udinese partirà con lui titolare, il presidente vuole così. Ricorda molto Handanovic e tecnicamente è anche ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - contatti con l’Udinese : occhi su Fofana : Calciomercato Torino – Via vai in casa Torino in vista della prossima stagione, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare Walter Mazzarri in ogni richiesta. Dopo la doppia mossa per la difesa con gli arrivi di Bruno Peres e Lucas Verissimo, l’intenzione adesso è quella di rinforzare il centrocampo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il calciatore dell’Udinese Seko Mohamed Fofana, uno dei più ...

Calciomercato Udinese - Carnevale : «Meret? Sarà il nostro titolare» : UDINE - " Meret ? Assieme a Donnarumma è uno dei migliori giovani del panorama europeo. L'Udinese partirà con lui titolare, il presidente vuole così. Ricorda molto Handanovic e tecnicamente è anche ...

Calciomercato Udinese - ecco il primo nome per l’attacco : Calciomercato Udinese – L’Udinese prova ad avviare le prime trattative in vista della prossima stagione, mosse nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto per l’attacco. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno del Torino Vittorio Parigini, proponendo una prima offerta ai granata per accaparrarsi il calciatore. La trattativa si basa su un trasferimento ...

Calciomercato Udinese - preso a zero il terzino Ter Avest : UDINE - Colpo a parametro zero dell'Udinese, che si assicura le prestazioni del terzino destro olandese classe 1997 Hidde ter Avest, svincolatosi dal Twente. Alto 182 centimetri per 76 chilogrammi, ...

Calciomercato : l’’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di un giovane calciatore olandese : L‘Udinese con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’ingaggio di un giovane calciatore olandese. ‘Arriva dall’Olanda il nuovo giocatore bianconero Hidde ter Avest, giovane terzino destro classe 1997, che ha firmato oggi un contratto di quattro anni. Ter Avest è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Twente e proprio con la squadra di Enschede ha fatto il suo esordio in Eredivisie, il massimo campionato ...

Calciomercato Sampdoria - Pradè lascia e passa all'Udinese : UDINE - Cambiano maglia giocatori ma anche i dirigenti. E' il caso di Daniele Pradè , che ha lasciato ufficialmente la Sampdoria per passare nell'organigramma dell' Udinese . A partire dal 1° luglio ...

Calciomercato Udinese - dall’estero : “ecco l’attaccante per Velazquez” : Calciomercato Udinese – Prende il via un nuovo progetto in casa Udinese, la dirigenza bianconera ha deciso di affidarsi all’allenatore Julio Velazquez, il tecnico avrebbe effettuato già alcune richieste all’Udinese. Il nuovo attaccante potrebbe essere Antonio Manuel Fernandes Mendes, meglio noto come Tomanè, punta portoghese del Tondela, 182 cm, è un classe ’92. Secondo quanto sostiene ‘A Bola’ il nuovo ...

Calciomercato Udinese - fari puntati su Brignola del Benevento : UDINE - L' Udinese , per il proprio pacchetto avanzato guarda in casa del Benevento . Piace infatti Enrico Brignola , 19 anni, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con il club sannita. Ma i ...

Calciomercato Inter - per l’attacco occhi in casa Udinese - Samp e Genoa : L’Inter attivissima in questi primi giorni di Calciomercato, l’intenzione della dirigenza è quella di consegnare al tecnico Luciano Spalletti una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si sta cercando un altro attaccante per completare la batteria delle punte insieme ad Icardi e Lautaro Martinez, in cima alla lista Kevin Lasagna dell’Udinese ma si segue con attenzione ...

Calciomercato Hellas Verona - il primo rinforzo per la prossima stagione arriva dall’Udinese : Calciomercato Hellas Verona – Ancora grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso l’obiettivo è quello di costruire una squadra super per la prossima stagione per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Prima mossa da parte della dirigenza, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Verona punta forte sulla riconferma di Ryder Matos, attaccante di 25 anni ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : il nuovo tecnico è Velazquez : UDINE - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell' Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : i bianconeri su Kragl : Calciomercato Udinese – Il 30 marzo su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia dell’interesse dell’Udinese per il centrocampista Oliver Kragl, il calciatore arrivato a gennaio al Foggia ha disputato una seconda parte di stagione straordinaria. Adesso l’agente del calciatore Matteo Materazzi ha confermato l’interesse del club bianconero per il suo assistito, dichiarando che l’Udinese ha visionato in più occasioni ...