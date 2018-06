Calciomercato Sampdoria | Sabatini è già scatenato | in 4 possono arrivare dall’Inter

Calciomercato Sampdoria - incredibile beffa nelle ultime ore : Calciomercato Sampdoria – incredibile beffa di mercato per la Sampdoria che si vede sfumare nelle ultime ore un obiettivo primario. Lovro Mayer infatti andrà ad indossare la maglia della Dinamo Zagabria nella prossima stagione, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo sia con il calciatore che con la Lokomotiv Zagabria, il 21enne ha deciso di rimanere in patria. “E’ vero, vado alla Dinamo, questo e’ il mio sogno ...

Calciomercato - le ultime sulla maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Calciomercato Sampdoria - la bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Calciomercato Sampdoria - Pradè lascia e passa all'Udinese : UDINE - Cambiano maglia giocatori ma anche i dirigenti. E' il caso di Daniele Pradè , che ha lasciato ufficialmente la Sampdoria per passare nell'organigramma dell' Udinese . A partire dal 1° luglio ...

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso Alex Ferrari : GENOVA - La Sampdoria ha piazzato un colpo in entrata: si tratta di Alex Ferrari , difensore che ha chiuso la stagione con la maglia dell'Hellas Verona e di proprietà del Bologna . Marco Giampaolo ha ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Alex Ferrari : visite mediche in mattinata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in prestito con obbligo di ...

Calciomercato Sampdoria - Majer scalpita : vuole la numero 10 : GENOVA - La Sampdoria vuole chiudere in settimana per il fantasista della Lokomotiv Zagabria Lovro Majer , che pare abbia già chiesto la maglia numero 10 con grande personalità. Il direttore sportivo ...

Calciomercato Sampdoria : ecco portiere - difensore e centrocampista : Calciomercato Sampdoria – Tre colpi per il tecnico Giampaolo, provo a prendere sempre più forma la Sampdoria, dopo l’ultima stagione positiva stagione il club si muove con l’intenzione di alzare l’asticella. Operazioni in entrata ed uscita, in particolar modo ad un passo la cessione di Torreira all’Arsenal, nelle casse del club 30 milioni di euro. Ed in entrata? Per la porta il calciatore scelto è Sportiello ...

Calciomercato Sampdoria - Spal e Parma su Silvestre : GENOVA - Matias Silvestre è affidabile, conosce il campionato italiano, è fisicamente integro. Caratteristiche che hanno destato l'attenzione della Spal e del Parma neopromosso . E attorno al suo nome ...