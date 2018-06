Calciomercato Roma | Di Francesco rinnova fino al 2020

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Pastore alla Roma? / Calciomercato - accordo col Psg : anche il calciatore ha detto di sì! : Pastore alla Roma? Calciomercato: i giallorossi pensano all'argentino del Paris Saint German nel caso dovesse partire Radja Nainggolan. Il belga sempre più verso l'Inter di Luciano Spalletti(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Calciomercato Roma - il sogno è Pastore : offerta al Psg [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma si candida ad essere sempre più grande protagonista nella prossima stagione, il club giallorosso è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il sogno del club giallorosso è Javier Pastore del Psg, ad un anno dalla scadenza del contratto la trattativa non è impossibile, il calciatore ex Palermo è disponibile anche ad abbassarsi sensibilmente l’ingaggio. Secondo quanto riporta la ...

Calciomercato Roma - idea Pastore se parte Nainggolan : Alisson è un obiettivo fisso del Real Madrid che per ora non sembra disposto ad accontentare la Roma: secondo 'Il Corriere dello Sport' Monchi chiede non meno di 70 milioni per il suo portiere che ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : “lascio la Roma” : Calciomercato Inter – L’Inter sta per piazzare il colpo Radja Nainggolan, il sogno di Luciano Spalletti sta per essere realizzato, si tratta di un calciatore sicuramente in grado di fare la differenza, un top player. Addio ormai certo alla Roma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe stato lo stesso centrocampista a confermare l’addio parlando con alcuni tifosi giallorossi a Fiumicino. “Mi ...

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 Giugno : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato [VIDEO] riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della societa' non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe ...

Calciomercato Atalanta - firma Tumminello. C'è la recompra per la Roma : BERGAMO - Marco Tumminello è un nuovo giocatore dell' Atalanta . L'accordo è stato raggiunto: affare da circa 5 milioni. L'attaccante ha superato visite mediche e ha firmato il contratto, assistito ...

Calciomercato Inter - contatto con la Roma per Nainggolan : c’è la prima offerta nerazzurra : C’è stato un primo contatto tra l’Inter e la Roma per Nainggolan, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta per il centrocampista belga La trattativa è ufficialmente partita, dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, Inter e Roma hanno iniziato a parlare di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in cima alla lista del direttore sportivo Ausilio che, nella giornata di ieri, ha avuto il primo contatto diretto con ...

BIANDA ALLA ROMA/ Video - chi è il quinto colpo di Calciomercato di Monchi? (ultime notizie) : Il Video su William BIANDA che a breve sarà un nuovo calciatore della ROMA. Si tratta del quinto colpo di calciomercato messo a segno dal ds Monchi in questo mese di giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - preso Tumminello dalla Roma : le cifre : Marco Tumminello sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il giovane attaccante classe '98 di proprietà della Roma, la scorsa stagione a Crotone, vestirà la maglia nerazzurra: conclusa positivamente la ...

ALISSON AL REAL MADRID / Calciomercato - in Spagna l'affare è dato per concluso ma a Roma... : ALISSON al REAL MADRID: l'affare di Calciomercato potrebbe sbloccarsi in breve, i procuratori del portiere delal Roma sono autorizzati a trattare con gli spagnoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:16:00 GMT)

Calciomercato Roma - Real su Alisson : ...difensore della Seleçao al momento non vorrebbe sentir parlare di Calciomercato anche se pochi giorni fa ha espresso la sua speranza di capire il suo futuro prima dell'esordio nella Coppa del Mondo, ...