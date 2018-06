Calciomercato | il Bologna ha scelto | assalto a Santander

Calciomercato Bologna - tre trattative in dirittura d’arrivo : Calciomercato Bologna – Prime mosse di mercato in casa Bologna, si stanno valutando le strategie per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’ultima stagione. Mossa a sorpresa per l’attacco, ad un passo Federico Santander, punta paraguaiana classe ’91 del Copenaghen, la trattativa è in stato avanzato e si può chiudere per circa 6 milioni di euro, non è da escludere ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Inter - sinergia con il Bologna : gli aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter lavora per il presente e per il futuro, importanti mosse nelle ultime ore per il club nerazzurro che si avvicina sempre di più a chiudere la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan. Nel frattempo secondo gazzamercato Nicolas Gonzalez si avvicina all’Italia, gli agenti del calciatore saranno in Italia all’inizio della settimana prossima per incontrare i nerazzurri. Il passaporto italiano ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...

Calciomercato Bologna - trattativa avviata con l’Inter : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, la dirigenza ha deciso di sostituire Donadoni con Filippo Inzaghi, l’ex Milan protagonista di una stagione strepitosa sulla panchina del Venezia. Il Bologna adesso è al lavoro per rinforzare la rosa, mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nuovo terzino in arrivo, si tratta di Federico Dimarco, classe 1997, di proprietà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Bologna - Inzaghi ha chiesto due milanisti : le ultime di Calciomercato : Bologna alle prese con diverse trattative di mercato per accontentare le richieste del neo allenatore emiliano Pippo Inzaghi Il Bologna ha presentato oggi il neo tecnico Pippo Inzaghi. Quest’ultimo, parlando in conferenza stampa, ha rivelato come i suoi contatti con Bigon in chiave calciomercato siano molto frequenti. Il club è alle prese con la campagna di rafforzamento estiva, che potrebbe portare notevoli scossoni, sopratutto dopo ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Non vedo l'ora di sfidare Simone» : Bologna - Dopo la firma sul contratto biennale , scatta il momento della presentazione di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Bologna : 'Sarò contento a fine stagione se la mia società sarà ...

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Inzaghi è il nuovo allenatore : Bologna - E' arrivata l'ufficialità: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna . L'ex allenatore del Venezia ha sottoscritto un accordo fino al 2020. A dare l'ufficialità è stato club ...

Calciomercato - il Bologna ci prova : Montolivo in regia : Bologna - Riccardo Montolivo , l'ex capitano del Milan , ha ancora un anno di contratto con il club rossonero, ma è in uscita e il Bologna ha deciso di provare a prendersi tutta la sua esperienza. Per ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Mbaye blindato : Bologna - La mossa era nell'aria da qualche tempo, ma adesso è ufficiale: il Bologna ha blindato Ibrahima Mbaye. L'esterno ha firmato un contratto a lunga scadenza, fino al 2023, sposando in pieno il ...