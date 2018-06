Brescia | Forza Nuova contro Balotelli | Sei più stupido che nero

ilgiornale

(Di lunedì 18 giugno 2018) "ta het piö enhiminit che negher". Tradotto dal dialettono, "sei piùche". È la scritta comparsa sullo striscione appeso stamattina lungo una strada die firmato da. L'iniziativa del movimento guidato da Roberto Fiore arriva pochi giorni dopo la notizia secondo la quale Supermario sarà il testimonial d'eccezione del Festival dell'Orgoglio migrante antirazzista, organizzato a Pontida, in provincia di Bergamo, in contrapposizione alla festa della Lega.Lo striscione è stato rivendicato da Fn con un post pubblicato su Facebook, dove si legge: "Ci permettiamo di consigliare adi ascoltare, capire e magari condividere le dichiarazioni di alcuni lungimiranti vescovi africani che, compreso il reale senso del business e dello sfruttamento legati all"accoglienza, invitano i conterranei a non emigrare, soprattutto i giovani, ...