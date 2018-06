Borsa | Milano chiude in calo | -0 | 41%

Borsa : Milano in rosso con banche : ANSA, - Milano, 15 GIU - Piazza Affari , -1,3%, archivia l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con gli altri listini europei che temono altre tensioni commerciali dopo il nuovo scontro Usa-...

Borsa Milano chiude in calo - giù petroliferi - prospettive tassi... : ** L'indice FTSE Mib è in calo dell'1,32%, interrompendo la serie positiva da inizio settimana favorita dalle rassicuranti dichiarazioni del ministro dell'Economia in tema di eurozona e conti ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 32% : ANSA, - Milano, 15 GIU - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,32% a 22.190 punti.

Borsa : Milano giù dopo Bce - pesano banche : ANSA, - Milano, 15 GIU - La Borsa di Milano prosegue in calo con il Ftse Mib che cede l'1% a 22.252 punti, appesantita dalle banche dopo la riunione della Bce durante la quale è stata decisa la data ...

Borsa Milano in calo - nuove prospettive su tassi pesano su bancari : ** Alle 12,40 circa il FTSEMib è in calo dell'1,1%, interrompendo la serie positiva da inizio settimana favorita dalle rassicuranti dichiarazioni del ministro dell'Economia in tema di eurozona e ...

Borsa - Milano volatile -0 - 2% - Ue in lieve rialzo - spread giù a 224 : Roma, 15 giu. , askanews, Scambi mattutini con una certa volatilità alla Borsa di Milano, dove dopo un avvio di seduta in flebile rialzo l'indice Ftse-Mib scivola al meno 0,23 per cento. Ieri l'indice ...

Borsa : Draghi 'colomba' stupisce ancora - Milano chiude a +1 - 22% - RCO - : La politica monetaria degli Stati Uniti e quella della zona euro si confermano su direttrici differenti. Mentre Draghi ha confermato tassi bassi almeno ancora per un anno, Jerome Powell, numero uno ...

Borsa : Europa in calo dopo la Fed e ora occhi sulla Bce - Milano -0 - 4% : Secondo gli analisti, il Qe dovrebbe concludersi a fine anno, con una graduale riduzione degli acquisti netti nell'ultimo trimestre, ma tutto dipendera' dall'andamento dell'economia, anche alla luce ...

Borsa : Milano apre a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 14 GIU - Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 22.106 punti.

Borsa : Milano migliore Europa con banche : ANSA, - Milano, 13 GIU - La Borsa di Milano , +0,4%, , miglior listino in Europa, archivia la seduta all'insegna della fiducia con le banche in terreno positivo che aspettano indicazioni sulla fine ...

Borsa - Milano chiude in positivo (in attesa della Bce) : (Alliance News) - Milano termina la seduta infrasettimanale in positivo, mentre si attendono in serata le decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve e, domani a metà giornata, l'esito della riunione di giugno...