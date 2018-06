Bologna | per l’urbanistica prenda esempio da Napoli

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna e Rimini continuano a volare - dietro è lotta a tre per i play off : Dopo la parentesi europea, la Serie A1 di Baseball ha ripreso la regular season con i pronostici tutti rispettati. Le due vittorie del Bologna contro il Padova lasciano in vetta i felsinei e allontanano quasi definitivamente i veneti dai play off. Che dovrebbero essere facilmente alla portata anche del Rimini, vincente due volte in casa del Nettuno Baseball City. Quindi, per i restanti posti nelle semifinali è ancora lotta a tre con Parma, Città ...

Bologna - la nuova idea “sudamericana” per l’attacco : Bologna pronto a piazzare la zampata per l’attacco, il ds del club Bigon potrebbe accontentare Inzaghi con un centravanti sudamericano Bologna vigile sul mercato, per regalare a Pippo Inzaghi una rosa competitiva. Il ds Bigon si è messo sulle tracce di un attaccante che potrebbe rafforzare il reparto offensivo della squadra emiliana. Si tratta di Federico Santander, centravanti paraguayano che attualmente milita nel Copenaghen. Secondo ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna bene a Padova grazie ad un super Rivero : Riprende nel migliore dei modi il campionato della capolista Unipolsai, che si è affermata in modo autorevole per 10 a 4 sul campo del Padova. Una supremazia espressa sia nel duello venezuelano sul monte di lancio, dominato da Raul Rivero (6 riprese, 4 valide, 9 strikeout, quinto successo stagionale), sia con il “bastone”, grazie ai colpi decisivi al sesto inning di Osman Marval (doppio, fuoricampo e 3 RBI) e Filippo Agretti (doppio ...

Bologna - via Masina - chi sarà il sostituto? Spunta una nuova opzione per la fascia sinistra : Adam Masina dovrà essere degnamente sostituito dopo l’addio al Bologna per approdare al Watford, Bigon è già al lavoro per colmare il vuoto Adam Masina lascerà il Bologna per approdare al Watford. Il terzino sinistro ha detto sì alla proposta arrivata dalla Premier League, ed ora Bigon dovrà trovare un valido esterno da aggiungere alla rosa di Pippo Inzaghi. Si fa un gran parlare della soluzione d’esperienza Luca Antonelli, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

L'appello di architetti e urbanisti : "No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna" : BOLOGNA - No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna, accanto alla cattedrale di San Pietro di via Indipendenza: L'appello è firmato da architetti, urbanisti e storici dell'arte. Pietro Maria ...

Bologna - ecco Inzaghi : Super Pippo torna ad allenare in Serie A : Semaforo Verdi per… Inzaghi: con un pizzico di fantasia, si possono riassumere con questo gioco di parole gli ultimi giorni trascorsi in casa Bologna. Ore calde, molto calde e non solo per il ...

Il Bologna fa cassa : via Masina e Ferrari - in arrivo rinforzi per la difesa : Bologna che cambia volto in difesa, due cessioni importanti concretizzatesi nelle ultime ore, Bigon però non si farà trovare impreparato Il Bologna, in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, sta facendo cassa con alcune cessioni messe a segno dal ds Bigon. Masina si appresta ad approdare in Premier League, con il Watford che sborserà 5 milioni di euro per accaparrarsi i servizi del terzino sinistro. Anche Alex Ferrari è in ...

Bologna - l’ultima idea per il dopo-Verdi : Bologna prossimo a cedere Verdi al Napoli, Saputo ed il suo staff lavorano ad un sostituto di spessore per l’attaccante della Nazionale Il Bologna si appresta a completare la cessione di Verdi al Napoli, oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Il club emiliano è al lavoro per non depauperare la rosa, in attesa dell’arrivo del nuovo mister che sarà quasi certamente Pippo Inzaghi. Serve dunque un sostituto all’altezza per ...

60 minuti per dirti di si (o di no). A Bologna "L'Italia si parla" : "Priorità è garantire inclusione sociale e posti di lavoro in tutte le regioni d'Italia, il riscaldamento globale può aspettare", dice Simonetta. "La questione ambientale va messa in prima linea", rintuzza Anna, "anzi, è proprio da lì che potrebbero crearsi nuove possibilità di impiego. Non è ancora stato dato ufficialmente il la che in sala si leva un vocio fitto. A Bologna, per l'ultimo giorno ...

Taylor Kinney a Bologna dopo il MotoGP - “pit stop italiano” per l’attore di Chicago Fire ed ex di Lady Gaga : dopo la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze, anche un altro volto delle serie tv americane è sbarcato in Italia: si tratta di Taylor Kinney a Bologna, approdato nel nostro Paese una settimana fa per il MotoGP 2018. L'attore è arrivato nel nostro Paese nella settimana del Gran Premio del Mugello, in scena domenica 3 giugno, per fare il tifo per il campione Joe Roberts, trattenendosi poi per qualche g?iorno insieme ad amici appassionati di ...

6 film da non perdere al festival delle biografie di Bologna : Così è per Renzo Piano , architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell'Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A ...

Calciomercato Bologna - tutti i nomi per la difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino anche Tonelli ...

Bologna - il sabato di RepIdee : a tu per tu con Aspesi - Mauro - Yehoshua : Scienza e scuola Alle 11 in Cappella Farnese il medico autore del libro "La congiura dei somari" Roberto Burioni e Lucia Del Mastro parlano con Giulia Santerini della differenza "Tra medici e ...