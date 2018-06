Beyond Good and Evil 2 | il programma Space Monkey sotto accusa

Beyond Good and Evil 2 riceverà una beta "alla fine del prossimo anno" : Beyond Good & Evil 2 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018 calcando il palco della conferenza Ubisoft con un trailer, anche se a un anno dall'annuncio sappiamo ancora poco del titolo diretto da Michel Ancel e sviluppato da Ubisoft Montpellier.Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net, una preziosa informazione è stata condivisa dallo stesso Ancel su Instagram, dove il director ha risposto ad alcuni fan svelando che lo studio ha in ...

E3 2018 : Beyond Good and Evil 2 si presenta con due trailer che sprizzano stile da tutti i pori : Dopo un Just Dance non troppo convincente Ubisoft ha subito calato uno dei suoi assi per questa conferenza E3, stiamo parlando di Beyond Good and Evil 2, di cui sono stati mostrati un trailer e un trailer gameplay.Nel primo trailer vediamo una remota base spaziale che subisce un attacco in grande stile, con lo stupore generale possiamo vedere una giovane e feroce Jade a capo dell'operazione. Non sappiamo quali possano essere le sue ragioni.Nel ...

E3 2018 : l'attore Joseph Gordon Levitt e la sua Hit Record collaborano con Beyond Good and Evil 2 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Ubisoft e, tra i primi titoli mostrati, c'è stato l'attesissimo Beyond Good and Evil 2.Il gioco si è presentato con uno splendido trailer e, ora, apprendiamo che l'attore Joseph Gordon Levitt e la sua Hit Record collaboreranno con Beyond Good and Evil 2.Hit Record lavora, quindi, con Ubisoft per permettere agli artisti di tutto il mondo di collaborare allo sviluppo del gioco. Qui di ...

Beyond Good & Evil 2 sarà alla conferenza E3 di Ubisoft : Beyond Good & Evil 2 sara presente da protagonista all'E3 di Ubisoft, come il creatore della serie Michel Ancel in un post su Instagram.Purtroppo però lo stesso Ancel non sarà presente sul palco, per cui non potrà presenziare all'evento.Il gioco è stato annunciato ufficialmente in occasione della scorsa fiera dell'E3 ed è attualmente in fase di sviluppo. Rivederlo in azione significa che il gioco è sicuramente a buon punto, per quanto ...

E3 2018 Ubisoft : da The Division 2 a Beyond Good & Evil 2 : Nel 2040, durante l'età dell'oro della scienza, l'invenzione di un motore a propulsione permetterà di percorrere grandi distanze e rendere la colonizzazione nello spazio reale . Nel 2063, una crisi ...

Beyond Good & Evil 2 : svelata la timeline e molti altri dettagli : Durante un live stream ospitato da Ubisoft, gli sviluppatori di Beyond Good & Evil 2 hanno condiviso più informazioni sul gioco in arrivo che abbiamo visto in azione di recente in un video di gameplay.Innanzitutto, come segnala Dualshockers, scopriamo che il team di sviluppo di Ubisoft Montpelier, che conta attualmente circa 120 sviluppatori, sta iniziando a collaborare con Ubisoft Sofia, Barcellona e Bordeaux, che forniranno ulteriore forza ...

Beyond Good & Evil 2 tornerà all'E3 2018 - Beyond Good and Evil 2 PS4 : Durante la diretta con Michel Ancel, è stato svelato che si tornerà a parlare del gioco all'E3 2018, e nel caso siate interessati, potete trovare la registrazione dello streaming a chiusura della ...

Combattimento e navicelle spaziali nel nuovo video gameplay di Beyond Good and Evil 2 : La sensazione che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 si trovi ancora in una fase piuttosto arretrata è palpabile ma non si può negare il fatto che vedere gli sviluppatori parlare apertamente del gioco e mostrare i passi avanti fatti in alcuni aspetti sia decisamente positivo rispetto all'assordante silenzio che ha accompagnato i fan nel corso degli anni precedenti all'E3 2017.Nel corso dell'ultima diretta dedicata all'opera di Michel Ancel e ...

Rilasciato un video gameplay di Beyond Good and Evil 2 : Durante la presentazione di Beyond Good & Evil 2 dello scorso E3 ci sono state promesse esperienze su scala straordinaria, oggi Michel Ancel e i ragazzi di Ubisoft Montpellier hanno condiviso con i fan un video gameplay del titolo.Il filmato (della durata di 45 secondi) è preso dalla versione pre-alpha del gioco e mostra varie modelli di navi spaziali che volano su un pianeta roccioso e in seguito si focalizza sulla scimmia Knox che osserva ...

Beyond Good & Evil 2 : Nuovi dettagli e Gameplay Trailer : Come anticipato, Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli per Beyond Good & Evil 2, mostrando alcune scene di Gameplay inedite, tutti i dettagli a seguire. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Beyond Good & Evil 2: Nuovi dettagli e Gameplay Di seguito le nuove informazioni diffuse da Ubisoft: Il video che potete vedere a fine articolo è una pre-alpha, incentrata sui ...

Fan di Beyond Good & Evil 2 a raccolta : annunciata una diretta per la giornata di oggi : La conferma che Beyond Good & Evil 2 fosse effettivamente realtà e che Michel Ancel stesse lavorando insieme a un team di Ubisoft su questo atteso sequel fu una delle sorprese più gradite dell'E3 dello scorso anno e un momento molto toccante in cui un Ancel, praticamente in lacrime, gioiva dopo anni in cui il progetto era rimasto sospeso in un limbo che sembrava senza via d'uscita.Ma ora che il gioco è stato confermato ed è effettivamente in ...