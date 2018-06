laragnatelanews

: Beppe Convertini: intervista all’attore e conduttore tra film radio e sociale - #Beppe #Convertini: #intervista… - zazoomblog : Beppe Convertini: intervista all’attore e conduttore tra film radio e sociale - #Beppe #Convertini: #intervista… - zazoomblog : Beppe Convertini: intervista all’attore e conduttore tra film radio e sociale - #Beppe #Convertini: #intervista - evyna : Beppe Convertini: intervista all'attore e conduttore tra film, radio e sociale - -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Abbiamo incontrato per voiConvertiti,e attore che ha collaborato con personaggi del calibro di Michele Placido, Alessandro Benvenuti, Carlo Vanzina, Giancarlo Giannini e Nino Manfredi per più di venti. Nella nostraci ha svelato qualcosa di sé e del suo futuro.non è solo un bravo attore italiano ma è anche molto dentro il mondo del. 1) Il tuo impegno nelè molto forte, come testimonial di Terre D’Hommes state pensando qualche nuova campagna futura? La prossima campagna riguarda i bambini della Birmania e naturalmente i piccoli orfani profughi Siriani avendo già fatto due missioni in Siria vorrei aiutare tanti di questi cuccioli che ho conosciuto e con i quali ho trascorso dei momenti indimenticabili… Porterò sempre nel mio cuore i loro sorrisi e per loro cercherò di combattere affinché si possa dar loro un futuro. 2) ...