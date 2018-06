Benzina e diesel | primi ribassi

Prezzi Benzina - diesel e gpl : primi ribassi alla pompa : ribassi sulla rete carburanti nazionale: oggi Tamoil taglia i Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo, ed invece sale, di un centesimo sul Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,657 euro/litro (no-logo a 1,622). Il prezzo ...

Diesel in Italia il più caro dell'Ue - Benzina terza : "Colpa della tassazione abnorme" : Non può certo sorridere chi in Italia possiede un'auto Diesel. Questo tipo di carburante, già finito nella bufera per il suo alto livello di inquinamento, nel nostro Paese è anche molto caro, arrivando a un...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete : sulla rete carburanti nazionale torna la calma. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,644 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,623). Il prezzo medio praticato ...

Benzina e diesel - ribassi Eni : Roma, 14 giu. , AdnKronos, - Dopo cinque giorni di quiete, oggi si registrano movimenti sui prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ...

Prezzi carburanti : ribasso di ENI su Benzina e diesel : Si registrano movimenti sui Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo 5 giorni di calma: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio e aumentato di due cent al litro quelli del Gpl. L’ultimo ribasso Eni si era registrato il 15 febbraio. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora fermi sulla rete carburanti : Per il quinto giorno consecutivo listini fermi sui prezzi consigliati alla pompa. Ecco le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta Quotidiana: Benzina self service a 1,646 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,621), diesel a 1,519 euro/litro (-1, pompe bianche 1,497). Gpl a 0,645 euro/litro (+1, pompe bianche 0,634), metano a 0,960 euro/kg (-1, pompe bianche ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tutto fermo sulla rete carburanti : Nessun movimento sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi fermi sulla rete : prezzi fermi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ‘Staffetta’, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,646 euro/litro (-3 millesimi, pompe bianche 1,622), diesel a 1,519 euro/litro (-3, pompe bianche 1,498). ...

Carburanti : prezzi di Benzina e diesel invariati - sale il Gpl : Pressoché invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, salvo il Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la calma sui listini : prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti nazionale: per il 5° giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati fermi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : listini invariati : Nuovo giorno senza variazioni per i Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,649 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,625), diesel a 1,523 euro/litro (+1, pompe bianche 1,502). benzina servito ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Per il 3° giorno consecutivo non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,652 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,627). Il prezzo medio praticato ...

Diesel - CNR : “Con gli Euro 6 meno CO2 dei Benzina - e sono più puliti delle elettriche” : E se fosse il CNR a suggerire che il Diesel, tutto sommato, non è poi così “cattivo” come sembra? Intervenendo in una conferenza di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spezzato una lancia a favore dei motori a gasolio di ultima generazione: nel suo rapporto il CNR sottolinea come, in tema di impatto ambientale, il dato da tenere d’occhio oggi e in futuro sia quello relativo alle ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi fermi : Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,646 euro/litro (+6 millesimi, pompe bianche 1,621), diesel a 1,520 euro/litro (+6, pompe bianche 1,498). Benzina servito a 1,757 euro/litro (+6, pompe bianche 1,661), diesel a 1,635 euro/litro (+7, pompe ...