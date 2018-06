Belgio-Panama 3-0 | Mertens gol mundial | Lukaku ne fa 2

Belgio-Panama 3-0 - doppietta di Lukaku : ANSA, - ROMA, 18 GIU - Il Belgio batte Panama 3-0 , 0-0, nella prima partita del gruppo G ai mondiali di Russia 2018 giocata a Sochi. Il confronto poco equilibrato tra una delle squadre più di qualità ...

Pagelle Belgio-Panama 3-0 - Mondiali 2018 : Mertens la sblocca da fuoriclasse - Lukaku la chiude con una doppietta : Il Belgio debutta nel migliore dei modi ai Mondiali 2018 di calcio, superando con un netto 3-0 Panama. Andiamo a scoprire le Pagelle della partita. Pagelle Belgio-Panama 3-0 BELGIO (3-4-2-1) Courtois, 6: Al 57′ si fa trovare pronto in uscita su Murillo. Poco impegnato per tutta la partita. Vertonghen, 6: Si rende utile con un buon intervento in ripiegamento su Barcenas. Boyata, 6: Non fa rimpiangere l’assenza di Kompany, rimane ...

Russia 2018 - girone G : Belgio-Panama 3-0 : 19.03 Inizia col piede giusto il Belgio che a Sochi soffre, poi dilaga nella ripresa con Panama: 3-0. Primo tempo complicato per il Belgio che attacca,crea occasioni in serie con Mertens e Lukaku,ma non trova il gol e fatica contro Panama ben messo in campo La ripresa si apre con il gioiello di Mertens che al volo di destro batte Penedo (47'). Reazione Panama: Murillo ci prova,ma Courtois c'è (54'). Poi Lukaku si scatena con una doppietta: ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Il Belgio dilaga contro Panama : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

LIVE Belgio-Panama - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-0 - Lukaku doppietta - dilagano i Diavoli Rossi nella ripresa : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Belgio-Panama, match valido per il gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Al Fisht Stadium di Sochi i Diavoli Rossi andranno a caccia del bersaglio grosso contro la “Cenerentola” del raggruppamento. I belgi cercano la consacrazione alla 13esima edizione alla quale prenderanno parte. Dopo le assenze di Germania 2006 e Sud Africa 2010, infatti, la nazione centro-europea ha cambiato ...