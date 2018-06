Beach Volley – Trofeo delle Province | secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Leonardi concede il bis - Cecchini/Dal Molin finalmente fanno festa! : Si è conclusa la tappa di apertura del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, che ha regalato agli spettatori presenti a Lido di Spina(Ferrara) un grande spettacolo. Dopo due intese giornate di gare, sono stati eletti i vincitori della categoria maschile e femminile. Nel maschile, trionfano Cecchini/Dal Molin e mettono la ciliegina sulla torta al loro brillante percorso, durante il quale non hanno subito nemmeno una sconfitta. Nella ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Grandi campioni in corsa verso le finali! : E’ ripartito il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 dalla spiaggia di Lido di Spina (Ferrara), presso il bagno Kursaal. Molte le coppie in campo per questa tappa che apre la stagione, la quale vanta anche la presenza di Grandi Beachers di notevole esperienza. Nella giornata di oggi, sabato 16, continuano a salire nel tabellone vincenti Nicola Grigolo/Francesco Cottarelli che si scontreranno in una sfida attesissima con Davide Dal ...

Beach Volley - World Tour 2018 Tangshan. La rivincita di Wang/Xia : Zuccarelli/Traballi quinte : Niente impresa bis per le azzurre Zuccarelli/Traballi che chiudono al quinto posto la loro avventura sulla sabbia cinese di Tangshan dove è di scena il secondo torneo 2 Stelle consecutivo in Cina. Stavolta le padrone di casa Wang/Xia, battute dalle azzurre nei quarti di finale una settimana fa a Nantong, non lasciano scampo alla coppia italiana sconfitta, sempre ai quarti, al tie break. In precedenza Zuccarelli/Traballi avevano vinto piuttosto ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : che parterre nella prima tappa! Quante star sulla sabbia di Lido di Spina : Livello alto, anzi altissimo per la prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che scatta domani sulla sabbia del bagno Kursaal a Lido di Spina (Ferrara) con l’organizzazione della BVU e di Just People e la partnership di BPER Banca, Fastweb e OA Sport. In campo femminile si tratta quasi di una rivincita della prima tappa del Campionato Italiano andata in scena una settimana fa a San Cataldo, mentre in campo maschile c’è curiosità ...

Beach Volley World Tour 2018 Tangshan. Zuccarelli/Traballi si fermano sul più bello ma sono agli ottavi! Domani ancora Giappone : ancora incroci pericolosi con il Giappone per l’ItalBeach al femminile sulla sabbia cinese di Tangshan dove oggi si sono giocate le prime sfide del tabellone principale del torneo 2 Stelle. Una vittoria (che ha dato alle azzurre la certezza del passaggio al secondo turno) e una sconfitta per Zuccarelli/Traballi che, nella sfida che valeva il primo posto del girone contro le olandesi Stam/Wouters, hanno pagato a caro prezzo un black out ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Baden. Giappone letale : They/Orsi Toth fuori a un passo dal main draw : Ancora Giappone letale per l’Italia al femminile. Come a Tangshan, anche a Baden sono le nipponiche a spegnere il sogno di qualificazione dell’unica coppia italiana iscritta, composta dalle giovani Chiara They e Reka Orsi Toth. L’avventura delle due italiane era iniziata benissimo con un successo al debutto assoluto in un torneo internazionale nel primo turno delle qualificazioni contro le svedesi Kirkor/(Tivefalt. Le azzurre ...

Beach Volley - World Tour 2018 Tangshan. Qualificazioni : Giappone-Italia 2-0. Niente tabellone principale per le coppie azzurre : Dopo l’exploit di Nantong con tre coppie italiane nel main draw e una in finale, inizia nel peggiore dei modi la seconda avventura cinese per le coppie femminili della Nazionale azzurra che non riescono a ripetersi ed escono tutte nelle Qualificazioni, tranne Zuccarelli/Traballi che non sono scese in campo oggi e da domani saranno al via nel tabellone principale. Le coppie giapponesi si prendono una bella rivincita dopo le sconfitte subite ...

Beach Volley - King of the Court 2018. RIVOLUZIONE! Beach-spettacolo a settembre in Europa e Usa. Nuovo format FIVB : Un Nuovo modo di intendere il Beach volley, forse la nuova frontiera di uno sport che cerca sempre palcoscenici più importanti e nuovi proseliti. E’ il King of the Court 2018, lanciato oggi dalla Federazione Mondiale e che si disputerà nel mese di settembre con due tappe europee e due statunitensi, il 7 settembre a Utrecht in Olanda al Jaarbeursplein, l’8 settembre in Belgio, dal 14 al 16 settembre a Honolulu, Oahu, Hawaii, Usa a Waikiki Beach e ...

Beach Volley - World Tour 2018 Baden e Tangshan. La giovane Italia in rosa punta al main draw in Austria e Cina : Si gioca in Austria, a Baden (torneo 1 Stella) e in Cina, a Tangshan (torneo 2 Stelle solo femminile) da oggi a domenica e c’è tanta Italia in qualificazione con l’obiettivo di ripetere l’exploit di una settimana fa quando le coppie azzurre al femminile centrarono un bis di ingressi nel tabellone principale. Zuccarelli/Traballi, dopo la finale di Nantong, sono già nel main draw del torneo cinese, che vede altre tre coppie ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018. Greta Cicolari ci riprova? Pronta la coppia con Sofia Arcaini : Greta Cicolari, dopo oltre un anno di inattività, annuncia il suo ritorno in campo sulla sabbia con apparizioni nel Campionato di Lega 4×4 con Scandicci e nel Campionato Italiano Fipav 2×2 assieme alla giovane compagna milanese Sofia Arcaini, classe ‘97. Assente nella lista d’ingresso della prima tappa giocata questo weekend a Lecce, la nuova e interessante coppia dovrebbe giocare la seconda tappa a Bibione per la quale, il noto ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Squadra giovane a caccia di conferme sulla sabbia di Tarragona : E’ una Squadra giovane ma con qualche ambizione quella che si presenta al via del torneo di Beach volley dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 28 al 30 giugno. Due coppie femminili e una coppia maschile: è questo il contingente azzurro per Tarragona, del quale non faranno parte i vice campioni olimpici Lupo/Nicolai e la coppia che rappresenterà l’Italia agli Europei femminili Menegatti/Giombini. Marco Caminati Alice ...

BPER Banca Beach Volley Tour : si parte! Lido di Spina è pronta ad ospitare la prima tappa del circuito. Fastweb c’è! : L’estate del Beach Volley si illumina, l’attesa è finita. Torna per il terzo anno consecutivo il BPER Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di livello B1 che toccherà ben cinque regioni italiane da qui a fine agosto. Il primo appuntamento è in programma nel week end in arrivo, il 16 e 17 giugno nello splendido scenario di Lido di Spina e la prima notizia è che Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia ...

Beach Volley – Campionato Italiano : Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi trionfano a Lecce : Beach Volley Campionato Italiano: a Lecce vincono Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi Avvio all’insegna delle emozioni per l’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: sulle spiagge di Lecce-Marina di San Cataldo, dopo tre giorni di battaglie all’ultimo punto, si è conclusa con due combattutissime finali la prima tappa del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, che continuerà per tutta l’estate fino alle ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 - San Cataldo. Romagna padrona in Puglia : la prima volta di Benazzi/Leonardi - la conferma di Rossi/Caminati : Romagna padrona sulla sabbia di San Cataldo. Benazzi/Leonardi nel torneo femminile e Rossi/Caminati in quello maschile conquistano il primo successo stagionale nel Campionato Italiano e la curiosità è che tre dei quattro atleti saliti sul primo gradino del podio a San Cataldo arrivano da Cesena, mentre la quarta (Giada Benazzi) è di Castelguelfo che è al confine tra Romagna ed Emilia ma che viene considerata romagnola dagli abitanti stessi della ...