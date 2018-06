Basket | Giorgio Armani | “Milano è pronta ad aprire un ciclo Al Forum mi sento a casa”

oasport

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Lo Scudetto è il giusto riconoscimento del serio ed efficace lavoro di una stagione intera“. Cosìha commentato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il titolo vinto dalla sua Milano pochi giorni fa. “La fotografia del lavoro di squadra è stato il finale di gara 5: Goudelock, il nostro miglior attaccante ha fatto una giocata da miglior difensore“. L’Olimpia ha conquistato il suo 28° tricolore, il terzo dell’eradopo quelli del 2014 e del 2016. Un’era cominciata dieci anni fa. “Ho vissuto un’altalena di gioie e delusioni, ma non ho mai smesso di credere nel progetto. L’ho iniziato col cuore e ho fatto crescere la società come le aziende del mio gruppo, in modo sano“. Ora quale futuro per l’EA7? “Con questa determinazione e professionalità possiamoun. La ...