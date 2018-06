Baseball | Serie A1 2018 | Bologna e Rimini continuano a volare | dietro è lotta a tre per i

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A1: classifica, risultati e cronaca del sabato sera Tutto secondo copione per UnipolSai Bologna, che comunque non ha vita facile col Padova, Rimini, trascinato da un Nicola Garbella autore di 2 fuoricampo, e San Marino che firmano l’en-plein con la seconda vittoria del weekend nella prima giornata di ritorno. Il Nuova Città di Nettuno invece espugna il ‘Nino Cavalli’ ...

Baseball - Serie A1 2018 : Casanova-Lupo regalano la vittoria al Parma Clima : Gli 11 strike out di un Casanova tornato dominante, il clamoroso 4 su 4 di Desimoni e le tre valide, tra cui un triplo, di Koutsoyanopulos (.404 di media battuta) permettono al Parma Clima, in una partita equilibrata e divertente, di avere ragione del forte Nuova Città di Nettuno, concorrente diretta nella corsa dei play off. Un match che la squadra di Poma, sospinta dai suoi tifosi, dopo il primo lancio (uno strike perfetto!) del condottiero ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna bene a Padova grazie ad un super Rivero : Riprende nel migliore dei modi il campionato della capolista Unipolsai, che si è affermata in modo autorevole per 10 a 4 sul campo del Padova. Una supremazia espressa sia nel duello venezuelano sul monte di lancio, dominato da Raul Rivero (6 riprese, 4 valide, 9 strikeout, quinto successo stagionale), sia con il “bastone”, grazie ai colpi decisivi al sesto inning di Osman Marval (doppio, fuoricampo e 3 RBI) e Filippo Agretti (doppio ...

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna comanda la regular season al giro di boa : La prima metà della regular season ha un padrone: l’Unipolsai. Per quel che vale. Dopo il 7 a 2 con cui i bolognesi si sono imposti in gara-uno a Rimini, ancora più macroscopica la differenza al Falchi nella rivincita. Se ieri sera i campioni d’Italia si erano arresi fra terzo e quarto inning, a Bologna sono addirittura usciti di partita se non dopo due out dopo cinque, poco più, poco meno. Fuoricampo da tre di Mazzanti al 1°. ...

Baseball - Serie A1 2018 : prima contro prima nell’ultima giornata del girone di andata : Ultima giornata del girone di andata: le due prime, alla pari in classifica, una contro l’altra. Se fosse stata preparata a tavolino non sarebbe venuta così bene. Unipolsai contro Rimini, domani sull’Adriatico e venerdì a Bologna, anticipando il programma di un giorno per gli impegni della prossima settimana in Coppa dei Campioni. Con la terza a quattro partite e la quinta (per dirla giusta le due quarte a pari merito) a cinque, se ...

Baseball – Serie A1 - la presentazione della 7ª giornata : Il programma della settima giornata di Serie A1 di Baseball Si intensifica la lotta per i playoff nell’ultimo turno d’andata di Serie A1 Baseball, che comincerà giovedì per dare il tempo alle tre squadre partecipanti alla Coppa Campioni della prossima settimana di prepararsi. La sfida in vetta UnipolSai Bologna – Rimini è il match clou del weekend. Nella lotta per i playoff, lo scontro fra Tommasin Padova e T&A San Marino potrebbe ...

Baseball – Risultati terza giornata intergirone serie A2 : Tutti i Risultati della terza giornata del campionato intergirone di serie A2 di Baseball giornata ricca di emozioni la terza della fase a intergirone della serie A2 di Baseball. La capolista del girone A, il Bollate, stacca il Senago che perde due partite contro il sorprendente Bolzano. Stop New Black Panthers nel girone B per mano del Codogno. Ne approfitta il Castenaso che ritrova lo sweep battendo il Cus Brescia. Torna a vincere Cagliari che ...

Baseball - Serie A1 2018 : volano Rimini e Bologna - squillo playoff del Città di Nettuno : Prendono il largo in testa alla classifica della Serie A1 l’UnipolSai Bologna e il Rimini. La squadra dei pirati liquida con due vittorie il San Marino. Gara1 è un monologo neroarancio con la T&A che paga un Jimenez fuori fase che subisce 8 valide in 4 inning lanciati. Dopo il vantaggio sammarinese al primo attacco il lineup di Ceccaroli si scatena trascinata da Freddy Noguera (4/5) e Romero (3/4 e 3 Rbi). Bene anche Ruiz e Bassani sul ...

Baseball - Serie A1 2018 : 41 valide in due partite per Bologna : Di nuovo prestazione offensiva monstre dell’Unipolsai a Nettuno (41 valide in totale nelle due gare: 6 doppi, un triplo e 2 fuoricampo stasera), che vince anche gara2 col City, col risultato di 12 a 5. Una importante doppietta esterna per i bolognesi che restano alla pari del Rimini al primo posto in classifica. Impressionante e da sottolineare la prova con il bastone di Josè Flores, che ha chiuso il doppio match sul Tirreno con un ...

Baseball - Serie A1 2018 : sweep Pirati Rimini - la T&A nei guai : Giusto partire dagli sconfitti nel secondo derby di campionato che sorride ancora ai Pirati (1-0). Perchè la T&A perde la sesta partita nelle ultime otto (sempre sconfitta con le prime tre), ma soprattutto perde Erik Epifano. L’interbase si è infortunato al sesto inning correndo verso la prima, è stato portato in dug-out a spalle dai suoi compagni e la sua sofferenza a fine partita anticipava la diagnosi: strappo muscolare e quasi ...

Baseball - Serie A1 2018 : Nettuno City sepolto da 19 valide : Manifesta superiorità al settimo inning, con il risultato di 15 a 1, per l’Unipolsai, contro il Nettuno City. I bolognesi sono partiti aggressivi, di fronte a un lanciatore accreditato come Misell (10 valide concesse, e 9 punti, in tre inning) e ha risolto la partita in pratica in sole tre riprese di gioco. Al primo inning, tre valide hanno fruttato vantaggio biancoblù, battuto da Marval. Al cambio di campo, una valida dell’ex Buffa ...

Baseball – Serie A1 : i risultati del venerdì sera : La Serie A1 di Baseball dà i primi esiti del weekend: ecco i risultati delle partite di ieri Il venerdì sera del campionato di Serie A1 Baseball riserva due vittorie esterne importanti da parte del Rimini e del Città di Nettuno. I primi hanno espugnato il diamante della T&A San Marino per 13-4, sfruttando la giornata assai positiva dell’attacco, e sono diventati la prima squadra a raggiungere dieci vittorie in campionato. I secondi, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini esplosivi a San Marino : Al momento la differenza c’è e si vede tra Rimini e San Marino. Le prime cinque giornate di campionato erano state chiare a riguardo e il derby di questa sera a Serravalle è stata la conferma diretta sul campo. Rimini vince 13-4, sfiorando la manifesta al settimo inning, battendo 17 valide (cinque doppi) e capitalizzando al massimo le occasioni favorevoli e sfruttando le insicurezze sul monte e difensive di una T&A che ha battuto ...