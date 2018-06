Bari | i clan infiltrati anche nell’associazione antiracket | 104 arresti in tutta Italia

MAFIA A Bari - MAXI BLITZ ROS 104 ARRESTI/ Ultime notizie : "infiltrazione clan in economia". Decaro - "successo" : BARI , MAXI BLITZ anti MAFIA del Ros: 104 arrestati tra gli affiliati ai clan pugliesi Mercante-Diomede e Capriati, spunta anche un uomo antiracket.

Bari - scacco ai clan Mercante-Diomede e Capriati : in manette membro di associazione antiracket : C'è anche una persona appartenente all' associazione antiracket e antiusura pugliese tra i 104 arrestati dai Carabinieri del Ros nella maxi operazione contro i clan ' Mercante-Diomede ' e ' Capriati '. ...

Bari . Pandora : arrestati 104 affiliati ai clan Mercante-Diomede e Capriati : Maxi blitz dei Carabinieri del Ros. I militari dell’Arma hanno arrestato, a Bari e in altre località del territorio nazionale,

Mafia - 104 arresti : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia. Rapporti con Sacra Corona Unita” : L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale anti Mafia di Bari ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan “Mercante-Diomede” e “Capriati” nel tessuto economico e sociale della città e della provincia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessa Bari e in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

Mafia - 104 arresti a Bari : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di città e provincia” : I carabinieri del Ros stanno eseguendo, a Bari e in altre località del territorio nazionale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 presunti affiliati ai clan “Mercante-Diomede” e “Capriati”. Il provvedimento scaturisce da un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale anti Mafia di Bari , che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei ...

Bari - infiltrazioni dei clan nell'economia : 104 arresti in un'operazione della Dda : Indagini sugli assetti organizzativi, le attività criminali e gli 'investimenti' delle cosche Mercante-Diomede e Capriati. Fermi in diverse regioni

Bari - infiltrazioni dei clan nell'economia : 104 arresti in un 'operazione della Dda : Indagini sugli assetti organizzativi, le attività criminali e gli 'investimenti' delle cosche Mercante-Diomede e Capriati. Fermi in diverse regioni

Bari - maxi blitz contro clan : 104 arresti : 7.36 maxi blitz antimafia dei Carabinieri del Ros contro la criminalità organizzata pugliese. In esecuzione a Bari e in altre località italiane, un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 affiliati ai clan "Mercante-Diomede" e "Capriati". Il provvedimento scaturisce da una complessa indagine, coordinata dalla Dda di Bari, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei ...