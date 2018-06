Barbara Palombelli guiderà una nuova trasmissione di attualità - ancora senza nome : E' stata sicuramente una grande stagione televisiva per Barbara Palombelli. La giornalista ha confermato il grande successo di Forum su Canale 5 e del relativo "Sportello" in onda su Rete 4. E sarà proprio su quest'ultima emittente dove la Palombelli condurrà un nuovo programma. La quarta rete dell'azienda di Cologno Monzese sarà ricca di novità, a partire dal TG4 che potrebbe avere un nuovo direttore, Gerardo Greco, vicino ad abbandonare la ...

Barbara Palombelli condurrà una nuova trasmissione nella stagione 2018/2019 : E' stata sicuramente una grande stagione televisiva per Barbara Palombelli. La giornalista ha confermato il grande successo di Forum su Canale 5 e del relativo "Sportello" in onda su Rete 4. E sarà proprio su quest'ultima emittente dove la Palombelli condurrà un nuovo programma. Pertanto, la quarta rete dell'azienda di Cologno Monzese sarà ricca di novità, a partire dal TG4 che potrebbe avere un nuovo direttore, Gerardo Greco, vicino ad ...

Barbara Palombelli alla riscossa nella nuova Rete 4 : Barbara Palombelli Non solo Forum e lo Sportello. Dalla prossima stagione, Barbara Palombelli potrebbe aumentare i propri impegni televisivi in casa Mediaset. Per la signora Rutelli, infatti, i vertici del Biscione hanno riservato un nuovo programma in onda su una rinnovata Rete4 (con l’approdo di Roberto Giacobbo e – forse – di Gerardo Greco). Secondo indiscrezioni, riportate da Dagospia, la conduttrice romana oltre alle ...

Non disturbare : Paola Perego nella seconda serata dai Rai1 dal 25 giugno. Anche Barbara Palombelli tra le ospiti : Paola Perego Faccia a faccia tra donne in una stanza d’albergo: il luogo giusto per le confidenze private, per i toni colloquiali ed i segreti svelati. Paola Perego ci prova in seconda serata su Rai1. Da lunedì 25 giugno prossimo (subito dopo la fiction Tutto può succedere), la conduttrice presenterà Non disturbare, il suo nuovo programma di interviste al femminile di cui anticipammo l’arrivo proprio su queste pagine. La ...

Non disturbare : Paola Perego nella seconda serata dai Rai1 dal 25 giugno. Anche Barbara Palombelli tra le ospiti : Paola Perego Faccia a faccia tra donne in una stanza d’albergo: il luogo giusto per le confidenze private, per i toni colloquiali ed i segreti svelati. Paola Perego ci prova in seconda serata su Rai1. Da lunedì 25 giugno prossimo (subito dopo la fiction Tutto può succedere), la conduttrice presenterà Non disturbare, il suo nuovo programma di interviste al femminile di cui anticipammo l’arrivo proprio su queste pagine. La ...

Barbara Palombelli al posto di Maurizio Belpietro su Rete 4 : Barbara Palombelli condurrà access prime time di Rete 4 contro Lilli Gruber Grandi novità anche per le reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, verranno presentati al pubblico i nuovi palinsesti televisivi, della stagione 2018-2019. I programmi che hanno tenuto compagnia ai telespettatori in questa stagione dovrebbero essere riconfermati in toto con le stesse conduttrici e ...

Forum - i saluti di Barbara Palombelli : "Lavoro meraviglioso - abbiamo fatto 360 puntate" (video) : Nell'ultimo giorno di scuola (televisivo), è d'uopo fare il punto della situazione su ciò che è stato della macchina messa in moto lo scorso settembre. Così è stato anche per Forum che oggi, 8 giugno 2018, alla sua ultima puntata sia su canale5 nella sua versione classica, che su Rete4 nella versione pomeridana dello 'sportello'.Per l'occasione la squadra lavorativa, si è trasformata e messa in gioco, costruendo una lunga clip di saluti (di ...

Forum chiude con ascolti record : Barbara Palombelli ringrazia : Barbara Palombelli saluta e ringrazia il pubblico di Forum Si è appena conclusa su Rete 4 l’ultima puntata della 33° edizione di Forum. Il programma ha salutato il suo affezionato pubblico questa mattina su Canale 5 e nel primo pomeriggio su Rete 4. Barbara Palombelli ha ringraziato tutti i telespettatori per aver seguito con entusiasmo anche questa edizione e lo ha fatto mostrando come di consueto svariate clip che hanno riassunto la ...

Forum - assistenti e cast di Barbara Palombelli/ Video : i saluti sulle note di "Una vita in vacanza" : Forum, assistenti e cast di Barbara Palombelli salutano il pubblico dello show con un Video molto divertente. Forum torna dopo l'estate per una nuova stagione(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Antonella Clerici - boom di ascolti all'ultima sua puntata della Prova del cuoco : asfaltata Barbara Palombelli : A salutare Antonella Clerici per l'ultima sua puntata della Prova del cuoco su Raiuno c'era un bagno di folla quasi da record. La trasmissione ha registrato ben 1.969.000 di telespettatori e il 17,5% ...

Barbara Palombelli : "I miei nipoti sono uno spettacolo" : Barbara Pelombelli è una nonna felice di due splendidi nipotini. Con uno di loro, Carlo Stefano, figlio del primogenito Giorgio, di appena cinque mesi, ha posato per la copertina dell'ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola. "Carlo Stefano è nato a dicembre e mi sembra già a suo agio davanti alla macchina fotografica [...] è un baby influencer", ha scherzato la nonna 64enne al giornale. "Ma anche Bryan è un ...

Barbara Palombelli Vs Barbara D'Urso/ "Il mio Grande Fratello avrebbe insegnato l'educazione" : Barbara Palombelli spiega il perché del suo alla conduzione del Grande Fratello 15 e lancia la sua frecciatina a Barbara D'Urso, un reality diverso è possibile?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:41:00 GMT)

Barbara Palombelli e il no al Grande Fratello : 'Volevo qualcosa di bello - si può insegnare la buona educazione' : 'Nonostante Barbara d'Urso ora abbia anche il Grande Fratello, credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda'. Per molto tempo, durante il toto nomi, si era insistentemente parlato di ...

Barbara Palombelli e il no al Grande Fratello : «Volevo qualcosa di bello - si può insegnare la buona educazione» : ROMA - 'Nonostante Barbara d'Urso ora abbia anche il Grande Fratello , credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda'. Per molto tempo, durante il toto nomi, si era insistentemente ...