Bandai Namco svela tre nuovi personaggi che saranno presenti in One Piece World Seeker

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di condividere Nuovi dettagli sulle funzionalità e la storia di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN. I giocatori vivranno COMBATtimenti aerei mozzafiato attraverso una grafica fotorealistica, inclusi cieli pieni di nuvole nello spazio tridimensionale. Bandai Namco ci svela Nuovi dettagli su ACE COMBAT 7 Un realismo di questo tipo implica anche differenti condizioni climatiche che possono ...

Jump Force - tutto cio' che sappiamo sul nuovo titolo di Bandai Namco - SpazioGames.it : Rufy affrontare Frieza in quello che sembra essere il nostro mondo. A conferma del fatto che sono tutti i loro mondi ad essersi uniti al nostro, e che non vi sono stati unicamente proiettati i ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : ... che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in questo titolo investigativo in cui la narrazione, come da tradizione Dontnod, avrà un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. "I ...

Bandai Namco e DONTNOD annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di DONTNOD pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...

Bandai Namco annuncia Twin Mirror : Bandai Namco Entertainment annuncia Twin Mirror, un thriller psicologico che segna ufficialmente il suo debutto nel genere delle avventure narrative. Il rilascio di Twin Mirror è previsto nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via STEAM. Twin Mirror: Dai creatori di Life is Strange Sviluppato da DONTNOD Entertainment, lo studio che ha realizzato l’acclamato Life is Strange, Twin Mirror offre ...

Nintendo e Bandai Namco stanno collaborando per lo sviluppo della versione Switch di Super Smash Bros? : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha lavorato a Smash Bros per le versioni Wii U / 3DS, ma ora sono spuntate voci sul fatto che Nintendo abbia chiesto a Bandai Namco di collaborare anche allo sviluppo di Super Smash Bros per Nintendo Switch.Stando a quanto riportato da GoNintendo, questa voce proviene dal profilo Twitter di Tiago Sonobe, uno sviluppatore che sostiene di aver lavorato a Bandai Namco. Sonobe ha condiviso un tweet, poi ...

Bandai Namco annuncia risultati finanziari migliori del previsto grazie alle vendite di giochi in occidente : Dopo EA, anche Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018.Come potete vedere nella tabella sottostante riportata da Dualshockers, sia le vendite che i profitti hanno mostrato una crescita anno su anno:Inoltre, l'editore ha ottenuto risultati migliori del previsto rispetto alle previsioni più recenti. Secondo il comunicato stampa, ciò è in parte dovuto al fatto che le vendite di videogiochi ...

DARK SOULS REMASTERED : Bandai Namco annuncia le date del Network Test : Bandai Namco è lieta di annunciare che il Network Test di DARK SOULS REMASTERED, si terrà nei giorni 11 e 12 Maggio in Giappone e Nord America, mentre per l’Europa non è ancora stata comunicata la data, maggiori dettagli a seguire. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord DARK SOULS REMASTERED: Network Test in arrivo Come siamo stati abituati in passato, ...

Bandai Namco annuncia HOTEL TRANSYLVANIA 3 : MOSTRI IN MARE! : Bandai Namco Entertainment Europe e Outright Games sono lieti di annunciare il loro nuovo titolo, HOTEL TRANSYLVANIA 3: MOSTRI IN MARE, basato sul film HOTEL TRANSYLVANIA 3: Una vacanza mostruosa di Sony Pictures Animation. Il gioco sarà disponibile in Italia dal 12 luglio in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Le versioni digitali console e PC tramite STEAM e altri distributori dal 13 ...

LITTLE WITCH ACADEMIA CHAMBER OF TIME : Bandai Namco svela il Multiplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER of TIME offrirà una modalità Multiplayer per tutti i giocatori. Dall’uscita del gioco il 15 maggio i giocatori potranno unire le forze o competere in questa modalità. Le online feature saranno aggiunte tramite una Day One Patch che darà accesso al Multiplayer. LITTLE WITCH ACADEMIA CHAMBER OF TIME avrà il ...

God Eater 3 : Bandai Namco svela nuovi Aragami e categorie di God Arc : Bandai Entertainment Europe, dopo l'annuncio ufficiale del suo God Eater 3, ha svelato oggi maggiori dettagli sul GDR d'azione previsto per PlayStation 4 e PC.Il più recente Aragami in God Eater 3 è chiamato Havakiri ed è stato scoperto nelle Ashland. Havakiri combina la forza delle sue gambe meccaniche con la bellezza della parte superiore del suo corpo, che ricorda le fattezze di una donna. Può saltare alle spalle del suo avversario e ...

Bandai Namco annuncia 11-11 : Memories Retold : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia una collaborazione con i celebri studi di Aardman e DigixArt per creare 11-11: Memories Retold, un’avventura narrativa e fortemente basata su una storia, ambientata durante la prima guerra mondiale e con uno stile grafico pittorico davvero unico, che intende offrire un’esperienza di intrattenimento assolutamente inedita. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra ...