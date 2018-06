Banche USA | dividendi troppo generosi ai soci Scoppia la polemica

finanza-infograficando

: Le banche Usa nel 2018 distribuiranno 170 miliardi, più dei profitti - pelias01 : Le banche Usa nel 2018 distribuiranno 170 miliardi, più dei profitti -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Per la prima volta dalla grande crisi finanziaria di un decennio fa, l'intero settore bancario americano distribuirà ai suoi azionisti più soldi rispetto agli utili realizzati. E' quanto mette in evidenza uno studio realizzato da Barclays del quale si discute nel prestigioso Financial Times. Finora era già successo che qualche banca fosse generosa con i propri, distribuendo più soldi di quanti non ne facesse con il suo business. Ma non era ancora mai successo che questo avvenisse a livello di intero settore.Lo studio di Barclays sulleUSAL'analisi di Barclays ha riguardato i 22 maggiori istituti degli USA, e ha evidenziato che la crescita di distribuzione di denari rispetto al 2017 è di circa un quarto (addirittura per Citigroup la quota di distribuzione di utili e capitale aiarriva a sfiorare il 130% del profitto registrato sul conto economico). Per la prima volta ...